Affaire Mbemba : Létang balance des révélations sur l’OM

Derrière l’arrivée de Chancel Mbemba au LOSC se cache un véritable bras de fer avec l’OM. Le président lillois Olivier Létang a même révélé plusieurs refus de la direction phocéenne dans ce dossier.

Olivier Létang l’avoue, Chancel Mbemba aurait pu signer au LOSC plus tôt

Chancel Mbemba a quitté librement l’Olympique de Marseille cet été. Le défenseur central a rejoint le LOSC, où il a été présenté ce vendredi soir à la presse. L’occasion pour Olivier Létang de faire des révélations sur les coulisses de son transfert.

Le président de Lille OSC a en effet que Chancel Mbemba aurait pu signer dès l’été dernier. « J’aurais souhaité que Chancel nous rejoigne il y a un an » a-t-il affirmé. Des discussions avaient rapidement débuté entre les deux écuries. Le dirigeant lillois ayant personnellement contacté le président de l’OM, Pablo Longoria, à plusieurs reprises pour tenter de faire venir le Congolais.

L’OM refusait catégorique de céder

Ces démarches n’ont pas été un franc succès. La direction de l’Olympique de Marseille refusait catégoriquement de céder son défenseur central. « Les deux fois, j’ai eu une position claire et ferme me disant qu’il ne partirait pas » a précisé Létang. Ces refus ont contraint le président du LOSC à se retirer. Il ne voulait pas « créer de confusion » autour du joueur de 31 ans.

Chancel Mbemba a finalement quitté l’OM un an plus tard, libre de tout contrat. Le joueur a lui-même parlé de sa « souffrance » vécue à Marseille. Il n’a jamais caché son désaccord avec la direction phocéenne. Il espère désormais relancer sa carrière chez les Dogues. Quoiqu’il en soit, l’obstination de l’OM à le retenir soulève des interrogations sur les motivations du club à l’époque.

L’affaire Mbemba est même devenue une confrontation devant les tribunaux. Le Congolais ayant déposé une plainte pour contre Marseille et son président Pablo Longoria. Ce transfert avorté il y a un an n’est plus qu’un élément de plus dans un dossier qui continue de faire jaser.