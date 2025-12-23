Coup de tonnerre au PSG : Accord total proche pour Upamecano

Longtemps associé au PSG, Dayot Upamecano, en fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin prochain, serait sur le point de fixer définitivement sur son avenir. Explications.

Mercato : Dayot Upamecano plante le PSG et le Real Madrid

En fin de contrat à l’issue de la saison, Dayot Upamecano reste une opportunité du marché et beaucoup d’autres grands clubs européens rêvent de l’avoir dans leurs rangs respectifs. Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain et le Real Madrid, prêts à répondre favorablement à ses exigences salariales pour l’accueillir libre l’été prochain, le défenseur central de 27 ans est également une priorité pour la direction du Bayern Munich, qui veut absolument le prolonger.

Les trois cadors européens se livrent ainsi une bataille sans merci pour convaincre l’international français, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs du monde à son poste. Mais aux dernières nouvelles, c’est le Rekordmeister qui aurait fait un pas de géant dans ce dossier, à en croire les informations de Foot Mercato.

« Selon nos informations, le Bayern Munich et Dayot Upamecano sont d’accord sur tous les points financièrement. En revanche, il reste un point à régler concernant sa clause libératoire. Les Allemands veulent la mettre en place à partir de l’été prochain, pendant que le clan Upamecano souhaite l’inclure dès cet été. Les deux camps doivent trouver un terrain d’entente.

D’autant qu’en coulisses, le PSG et le Real Madrid sont prêts à lui offrir ce qu’il souhaite. Mais le Bayern Munich a fait une belle avancée sur ce dossier », explique le portail sportif. Même si le Paris Saint-Germain et le Real Madrid gardent encore un infime espoir pour le natif d’Évreux, le club allemand serait sur le point de boucler une prolongation tant attendue.

