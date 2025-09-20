ASSE-SDR : Choc de relégués, forces et faiblesses de Reims

Se méfiant du Stade de Reims, l’ASSE a identifié certains atouts du club champenois, mais aussi ses faiblesses, avant leur confrontation, ce samedi soir.

Le Stade de Reims menace l’ASSE à Geoffroy-Guichard !

L’ASSE est opposée au Stade de Reims, autre club relégué en Ligue 2, ce samedi, pour le compte de la 6e journée du championnat. La rencontre est prévue au stade Geoffroy-Guichard (20h) et devrait se dérouler devant plus de 30 000 spectateurs. Évidemment, le bouillant public stéphanois sera le douzième homme contre les Rémois.

Délogée provisoirement par le Red Star de la première place au classement, l’AS Saint-Etienne est sous pression. Pour retrouver le fauteuil de leader, elle doit s’imposer absolument face aux Stade de Reims.

À voir

OM vs PSG : Une raclée annoncée contre Marseille !

Cependant, l’équipe rémoise est arrivée dans le Forez avec l’idée de faire un coup, comme l’a clairement indiqué Théo Leoni, en conférence de presse d’avant-match. « Notre groupe a de la qualité, je pense que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe de Ligue 2 », a-t-il menacé.

Reims : Une équipe en reconstruction, Geraerts le facteur X

Les Verts sont invaincus en 5 matchs, mais ils ont concédé un match nul à domicile face à Grenoble (1-1). Ils se méfient d’ailleurs de leur adversaire. Sur son site internet officiel, l’ASSE a évoqué les forces et failles du SDR.

Premièrement, son nouvel entraîneur : Karel Geraerts, ancien coach de Schalke 04 (octobre 2023-septembre 2024) et de l’Union Saint-Gilloise (juillet 2022- juin 2023). Le technicien belge reconstruit donc une nouvelle équipe, après plusieurs départs pendant le mercato d’hiver (Marshall Munetsi et Emmanuel Agbadou) et cet été (Valentin Atangana, Amadou Koné, Junya Ito, Mamadou Diakhon, Nhoa Sangui, Yehvann Diouf).

Nakamura de retour, Leautey « un danger constant »

Deuxièmement, le Stade de Reims a accueilli de nouveaux joueurs, dont Antoine Leautey, longtemps courtisé par l’AS Saint-Etienne. Il est déjà auteur d’un but et une passe décisive. En défense, Karel Geraerts s’appuie sur l’expérience de Nicolas Pallois, débarqué du FC Nantes, tandis qu’au milieu, il dispose du solide Yohan Demoncy, recruté au FC Annecy.

Auteur de 10 buts et 5 passes décisives avec Amiens SC la saison dernière, l’ailier est présenté comme « un danger constant ». L’ASSE doit également surveiller de près Keito Nakamura, qui fait sa première apparition cette saison. L’attaquant japonais avait été l’auteur de l’unique but rémois contre les Verts en janvier dernier (3-1).

Stade de Reims : Bloc solide, mais inefficacité en attaque

Compte tenu des premiers résultats de la 6e journée de Ligue 2, disputée vendredi, l’ASSE a glissé provisoirement à la 2e place, tandis que Reims a chuté de la 6e à la 8e place. Le club marnais compte 8 points, 5 buts marqués et 5 concédés en 5 journées.

À voir

OL-Angers : Comment Lyon s’est remis de la défaite à Rennes

« Des stats attestant de la solidité du bloc marnais, mais témoignant également d’une certaine inefficacité des Rémois, éprouvant des difficultés à trouver la faille et à se montrer dangereux », a indiqué le club stéphanois sur son adversaire.