Mercato : La Juventus veut miser gros sur un indésirable de l’OM

Longtemps en difficulté à l’OM, Ismaël Koné renaît en Serie A et attire désormais les regards les plus prestigieux. La Juventus, en quête de renouveau au milieu, voit en l’ancien Marseillais un pari audacieux… mais calculé.

Mercato OM : Ismaël Koné, De la Canebière aux projecteurs italiens

Arrivé à l’OM avec l’étiquette d’un pari prometteur, Ismaël Koné a rapidement découvert la rudesse du Vieux-Port. En manque de repères et de continuité, le milieu canadien n’a jamais vraiment trouvé sa place dans le tumulte marseillais, ni lors de son passage à Rennes, où le temps a filé plus vite que son influence sur le jeu.

Le salut est venu d’Italie. Prêté à Sassuolo, Koné s’est offert un nouveau souffle, loin de la pression et des attentes démesurées. En Serie A, son volume de jeu, sa projection et son sens du timing ont enfin trouvé un écrin à leur mesure.

Sassuolo, le révélateur d’un talent brut

Sous les ordres de Fabio Grosso, le joueur de 23 ans s’est imposé comme un rouage essentiel. Quinze matches, plus de 1 200 minutes disputées et déjà trois buts : les chiffres parlent, mais ils ne disent pas tout de son impact dans l’équilibre collectif.

À Sassuolo, Koné joue juste, joue simple, et surtout joue libéré. Le club italien, fidèle à sa politique de valorisation des jeunes talents, dispose d’une option d’achat estimée à 20 millions d’euros. Une somme conséquente, mais presque raisonnable au regard de la courbe ascendante du joueur.

La Juventus à l’affût d’un coup malin

Forcément, les performances du milieu n’ont pas échappé aux cadors. Selon la presse italienne, la Juventus réfléchit sérieusement à une offensive estivale. À Turin, on voit en Koné un profil moderne, capable d’apporter dynamisme et percussion à un entrejeu en reconstruction.

Les bonnes relations entre la Juve et Marseille pourraient faciliter les discussions, même si Sassuolo entend défendre chèrement son bien. Pour Marseille, l’ironie est savoureuse : celui qui était devenu un indésirable pourrait bien rapporter gros. Le mercato adore ces revanches silencieuses.

