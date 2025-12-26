Mercato : L’ASSE perd gros avec la baisse de valeur de ses leaders

Leader économique de la Ligue 2, l’ASSE reste une place forte du championnat. Mais la dernière mise à jour de Transfermarkt révèle une réalité plus contrastée : certains cadres voient leur valeur chuter, symbole d’une saison à double lecture.

ASSE : Une domination économique fragilisée par les performances

Avec une valeur globale estimée à 64,95 millions d’euros, l’ASSE demeure l’effectif le plus cher de Ligue 2. Un statut flatteur, presque historique, qui rappelle le poids structurel du club forézien dans le paysage du football français. Pourtant, derrière ce chiffre se cache un recul significatif d’environ trois millions d’euros, la plus forte baisse enregistrée dans le championnat.

Cette correction n’a rien d’anecdotique. Elle reflète une première partie de saison irrégulière, marquée par des prestations tantôt séduisantes, tantôt frustrantes. Engagés dans la lutte pour la montée, les Verts peinent à dégager une constance suffisante, et le marché, impitoyable, ajuste les curseurs en conséquence.

Les cadres sanctionnés, symbole d’un collectif en transition

Lucas Stassin reste le joueur le mieux valorisé de Ligue 2, mais sa cote recule de 16 à 15 millions d’euros. Une baisse mesurée, mais révélatrice d’une efficacité offensive jugée trop intermittente. Même constat pour Pierre Ekwah, en retrait sportif et financier, avec deux millions d’euros envolés.

Zuriko Davitashvili, malgré ses neuf buts et son influence décisive sur plusieurs rencontres, perd également de la valeur. Une décision qui interroge, tant l’ailier géorgien a souvent porté l’attaque stéphanoise. Le marché semble ici privilégier la régularité collective à l’éclat individuel.

La jeunesse, l’autre visage rassurant de l’ASSE

Dans ce tableau contrasté, la progression de Joshua Duffus apporte une note d’optimisme. Auteur de prestations convaincantes, il voit sa valeur bondir de 600 000 euros à 3 millions. Une ascension fulgurante, rare à ce niveau, qui récompense son impact direct.

Cette dynamique illustre la stratégie stéphanoise : préparer l’avenir en valorisant des profils jeunes et explosifs. Dans une Ligue 2 de plus en plus concurrentielle, Saint-Etienne devra désormais réussir un délicat équilibre : relancer ses leaders tout en continuant à faire émerger ses nouveaux atouts.

