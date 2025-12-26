Mercato PSG : Rabiot prêt à gâcher les plans du Paris SG

Alors que le PSG espère revenir à la charge pour boucler une signature au poste de gardien, une vieille connaissance pourrait bien tout compliquer. Adrien Rabiot, depuis Milan, s’invite dans le mercato parisien et brouille les cartes.

Mercato PSG : Le Paris SG toujours en quête de renfort dans ses cages

Le choix avait surpris, presque choqué. Quelques mois seulement après une victoire historique en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma était poussé vers la sortie, remplacé par Lucas Chevalier. Une décision audacieuse, assumée, mais aujourd’hui fragilisée par des performances jugées insuffisantes.

Très critiqué ces dernières semaines, l’ancien Lillois peine à rassurer. À tel point que, selon la presse italienne, le Paris Saint-Germain envisagerait déjà un nouveau changement. Une instabilité rare à ce poste, pourtant clé dans les grandes conquêtes européennes.

Mike Maignan, le retour du Titi rêvé

Le nom circule avec insistance : Mike Maignan. Formé au PSG, aujourd’hui titulaire indiscutable en équipe de France, le gardien de l’AC Milan arrive en fin de contrat. Une prolongation mal engagée lui ouvre la possibilité de négocier librement dès le 1er janvier.

À Paris, l’opportunité fait saliver. Expérience, leadership, ADN parisien : le profil est idéal pour stabiliser un secteur en quête de certitudes. Mais Milan n’a pas dit son dernier mot.

Rabiot s’en mêle et complique la donne

C’est là qu’intervient Adrien Rabiot. L’ancien Parisien, désormais cadre à Milan, a publiquement pris position. « C’est un ami, mais surtout, c’est un grand joueur. J’espère qu’il restera car il est difficile à remplacer », a-t-il confié à Sky Sport Italia.

Et d’insister : « Aucun joueur ne souhaite le voir quitter l’équipe ; il a la confiance et le respect de tous ses coéquipiers. Nous avons besoin de lui ». Un message clair, presque politique, qui pourrait peser lourd. À distance, Rabiot défend Milan… et menace les plans du PSG.

