Mercato OM : Ce renfort à 25M€ que réclame De Zerbi

Roberto De Zerbi ne cache pas ses ambitions pour renforcer l’OM au cours de ce mercato d’hiver. Son choix se porte sur un joueur qu’il connaît bien et qu’il souhaite voir briller sous ses ordres à Marseille.

Mercato OM : De Zerbi et son obsession pour Locatelli

Roberto De Zerbi a toujours eu un faible pour les joueurs qu’il a contribué à révéler. Après Palerme, Sassuolo, Donetsk et Brighton, l’Italien retrouve Marseille avec une idée bien précise en tête : renforcer son milieu de terrain avec un joueur qui adhère parfaitement à sa philosophie de jeu. Ce joueur, c’est Manuel Locatelli. L’international italien s’était affirmé sous les ordres de De Zerbi à Sassuolo, et l’entraîneur rêve de le voir répéter ses exploits sur la Canebière.

Lire aussi : Manuel Locatelli à l’OM : Les coulisses d’un transfert manqué

À voir

ASSE : Forcé de quitter Sainté pour Marseille, il règle ses comptes

Cette volonté n’est pas anodine. Locatelli a connu une carrière ascendante, avec un transfert à la Juventus en 2023 pour 36 millions d’euros. Bien que son rendement fasse parfois débat, il reste un titulaire indiscutable et même capitaine de la Vieille Dame, avec plus de 200 matchs au compteur. Son expérience et sa maîtrise du jeu en font une pièce stratégique que De Zerbi aimerait absolument intégrer à l’OM.

Un dossier complexe mais pas impossible

Pourtant, le chemin vers Marseille est semé d’embûches. La valeur de Locatelli a baissé ces derniers mois, tombant à 25 millions d’euros, mais son contrat jusqu’en 2028 et son statut de cadre à la Juventus compliquent toute opération. L’OM devra faire preuve de créativité et de persuasion, surtout si le joueur n’exprime pas le désir de quitter Turin.

De Zerbi, fidèle à sa réputation de persévérant, n’a pas dit son dernier mot. Même si un transfert en janvier semble difficile, l’été prochain pourrait offrir une fenêtre idéale pour concrétiser son rêve. En attendant, Marseille explore d’autres pistes, comme Himad Abdelli, pour renforcer son milieu offensif et répondre aux attentes de son entraîneur ambitieux.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : La Juventus veut miser gros sur un indésirable de l’OM

Mercato OM : Un joueur international prêt à fait ses valises

À voir

Mercato PSG : Barcola fixe une condition pour rejoindre Liverpool

Le Gabon précipite le retour d’Aubameyang, l’OM en colère