Mercato PSG : Barcola fixe une condition pour rejoindre Liverpool

Bradley Barcola, jeune attaquant du PSG, laisse planer le doute sur son avenir à Paris. Liverpool suit de près et le Français ne bougera que si une condition précise est remplie.

Mercato PSG : Barcola, une prolongation au Paris SG déjà compromise

Les discussions pour prolonger Bradley Barcola au Paris Saint-Germain connaissent déjà un sérieux coup d’arrêt. L’international français, arrivé de Lyon, n’a pas été convaincu par la première offre de son club et a demandé à Paris de revoir sa proposition dans les semaines à venir. Avec un contrat courant jusqu’en juin 2028, Barcola ne manque pas de temps pour peser ses options.

Mais son mécontentement face à son temps de jeu est palpable. Même s’il apprécie la capitale et le projet du PSG, le jeune attaquant cherche avant tout à être reconnu comme un titulaire indiscutable. Les rumeurs de transfert se multiplient et montrent que son futur pourrait bien se jouer loin du Parc des Princes.

Liverpool en embuscade pour le crack parisien

De l’autre côté de la Manche, Liverpool suit attentivement la situation. Selon Caught Offside et Indykaiky News, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les deux camps. Mais Barcola n’est pas du genre à se précipiter : sa condition pour rejoindre les Reds est claire et non négociable. Le joueur exige une garantie de temps de jeu, souhaitant un statut de titulaire dès son arrivée. Une demande audacieuse, compte tenu de la concurrence féroce dans l’attaque de Liverpool.

Mais si le club anglais répond à ses attentes sportives et financières, le jeune Français pourrait se laisser séduire par l’aventure sur les rives de la Mersey. Cette situation met le PSG dans une posture délicate. Faut-il renforcer sa proposition pour retenir Barcola ou laisser filer un talent en quête de reconnaissance ? Pour Liverpool, l’opportunité est claire : attirer un jeune Français prometteur prêt à s’imposer.

