OM : Une opportunité de frapper fort face au PSG

Le Vélodrome s’apprête à vibrer pour un nouvel OM-PSG, ce dimanche soir, un Classique toujours attendu. Avec un Paris SG frappé par une vague de blessures, Marseille pourrait profiter de l’occasion pour accrocher un résultat favorable.

OM-PSG : Un Paris SG handicapé par les absences

Le club de la capitale abordera cette rencontre en étant privé de plusieurs éléments clés : Ousmane Dembélé, Joao Neves, Désiré Doué et Lucas Beraldo seront forfaits. Une situation que Pierre Ménès résume sans détour. Selon le journaliste, cette accumulation pourrait peser lourd face à un adversaire organisé et motivé.

« Paris s’est trimballé contre un faible Atalanta Bergame, sauf que le PSG a encore perdu un joueur dans ce match : Joao Neves. C’est Zaïre-Emery qui va certainement le remplacer, mais à un moment donné, accumuler les absences comme ça, même pour une équipe comme le PSG, ça va devenir un problème », insiste Pierre Ménès.

Marseille, un pari sur le terrain et dans les esprits

Marseille, bien que moins flamboyant ces dernières saisons, peut y croire. Le Vélodrome, théâtre de nombreux exploits, pourrait offrir aux Phocéens un soutien décisif. Pour Pierre Ménès, « Je pense que Marseille a les moyens de faire match nul, mais je pense que Paris a les moyens de gagner. Je vais dire match nul, mais vous n’êtes pas obligés de me croire. »

Marseille aura donc l’opportunité de frapper fort, de mettre à l’épreuve la profondeur réduite de l’effectif parisien et de marquer des points importants au classement. La rencontre promet d’être un test tactique intense pour Roberto De Zerbi et ses hommes. Avec un PSG diminué et un Olympique de Marseille revanchard, ce Classique pourrait réserver des surprises.

Entre prudence et ambition, les deux équipes auront à cœur de confirmer leur statut et de séduire leur public. Les yeux seront rivés sur le milieu de terrain et les attaquants capables de faire basculer la rencontre. Le match s’annonce donc équilibré mais plein de suspense, offrant à Marseille une chance unique de capitaliser sur les difficultés de son rival.