ASSE : Eirik Horneland porte une bonne nouvelle après Reims

Après la victoire de son équipe face au Stade de Reims samedi soir, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a donné des nouvelles fraîches de l’un de ses protégés.

ASSE : Eirik Horneland rassure pour Joao Ferreira

Ce samedi, l’AS Saint-Étienne a remporté un match important face au Stade de Reims en Ligue 2 (3-2). Si Joao Ferreira a dû renoncer après l’échauffement, le latéral droit de 24 ans devrait vite retrouver ses coéquipiers. Annoncé dans le onze de départ face au Stade de Reims, le natif de Vila do Conde a senti une gêne au niveau des adducteurs et a dû passer sa soirée sur le banc.

Maxime Bernauer, annoncé sur le flanc gauche, a pris le côté droit, précipitant le retour aux affaires d’Ebenezer Annan. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal pour Joao Ferreira. Après la rencontre et la précieuse victoire de ses hommes, Horneland a été interrogé sur l’état de santé de Ferreira. Le coach de l’ASSE s’est montré rassurant pour l’ancien défenseur du SC Braga.

« Ferreira s’est senti un peu raide sur les adducteurs et vu la semaine qui nous attend, avec deux autres matches qui arrivent, on n’a voulu prendre aucun risque », a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse. Autrement dit, le technicien norvégien a pour projet d’aligner son défenseur dès mardi sur la pelouse d’Amiens, puis pour la réception de Guingamp trois jours plus tard.

Deux nouveaux chocs pour l’AS Saint-Etienne, qui aura bien besoin de toutes ses forces vives pour rester la seule équipe invaincue de Ligue 2, voire de faire le trou en tête. Le joueur formé au Benfica Lisbonne pourrait donc être opérationnel dès mardi prochain pour le déplacement en Picardie, face à Amiens pour le compte de la septième journée de Ligue 2.