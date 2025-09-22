OM-PSG : Marseille frappe un gros coup contre le Paris SG

Le Classique entre l’OM et le PSG n’a pas encore eu lieu qu’il a déjà basculé dans une joute tactique hors du terrain. Face aux intempéries, Marseille a dicté sa loi, contraignant le Paris SG et la LFP à se plier à sa lecture stricte du règlement. Une victoire invisible mais ô combien symbolique.

Le plan diabolique de l’OM qui a fait plier le PSG et la LFP

Ce dimanche devait être une fête, il s’est mué en feuilleton réglementaire. Alors que 65 000 spectateurs s’apprêtaient à vibrer au Vélodrome, la préfecture sonnait l’alerte : orages violents, ruissellements, risques d’inondation. Verdict implacable, à 14 heures : match annulé. Le choc OM-PSG se déplaçait alors des pelouses au bureau de la Ligue.

Dans ce bras de fer administratif, Marseille a sorti son arme fatale : l’article 548 du règlement, imposant un report dès le lendemain en cas d’intempéries. Trop risqué d’attendre mardi avec Strasbourg en ligne de mire et l’Europe qui frappe déjà à la porte. Trop périlleux aussi de chambouler une organisation calibrée au millimètre pour 65 000 fidèles. Résultat : l’OM a verrouillé la partie et fixé sa date, lundi à 20 heures.

Marseille n’a pas cédé aux pressions

Le PSG, sûr de son aura, croyait pouvoir tordre le calendrier. Entre la cérémonie du Ballon d’Or, ses neuf nommés et son image d’ambassadeur du football français, Paris pensait dicter l’agenda. Propositions multiples : jouer plus tôt lundi, avancer à dimanche, repousser en décembre… Rien n’y a fait. Le club phocéen, cramponné à son texte de loi, n’a pas cédé.

Résultat : la LFP a tranché en faveur des Marseillais. Les Parisiens, contraints à un aller-retour express, sont rentrés bredouilles de leur première bataille. Privés de leur vitrine médiatique au Châtelet, ils voient l’OM s’offrir une victoire silencieuse mais éclatante. Même l’horaire a été calibré pour ne pas éclipser le Ballon d’Or, preuve supplémentaire que Marseille a su jouer serré.

En 24 heures, Marseille a transformé une tempête en opportunité stratégique. Paris, désorienté, perd ses repères. Marseille, imperturbable, conserve sa ligne et sa dynamique. Avant même le coup d’envoi, un verdict tombe : sur le terrain des règlements, l’Olympique de Marseille mène déjà 1-0.