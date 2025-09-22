Al-Khelaïfi tranche entre le Classique et le Ballon d’Or !

Reporté in fine pour ce lundi soir, le Classique entre l’OM et le PSG se tient ce lundi à 20 heures, soit au même moment que la cérémonie du Ballon d’Or. Un dilemme qui oblige Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG, à faire un choix entre ces deux événements.

Nasser Al-Khelaïfi avec Ousmane Dembélé au Ballon d’Or

Le report du Classique contre l’OM à ce lundi soir a logiquement placé la direction du Paris Saint-Germain dans un dilemme. Entre un match contre l’ennemi juré et une cérémonie qui pourrait consacrer un joueur du PSG comme Ballon d’Or 2025, notamment Ousmane Dembélé, il faut choisir. Et selon les informations de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi aurait finalement tranché.

Alors que six Parisiens nommés (Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, et Khvicha Kvaratskhelia) et Luis Enrique resteront mobilisés au Vélodrome pour le Classique contre l’Olympique de Marseille, le président du PSG a choisi le prestige médiatique. Al-Khelaïfi assistera à la cérémonie du Ballon d’Or et ne sera donc pas présent à Marseille pour le Classique.

Une décision qui, sur le plan institutionnel, peut paraître logique. Pour le PSG, dont le grand favori est en lice pour le trophée suprême, Ousmane Dembélé, une absence de son président à cet événement mondial serait perçue comme un aveu de faiblesse ou un manque de soutien. La présence du dirigeant au Théâtre du Châtelet est un acte de lobbying et une affirmation du statut international de son club.

Le signal est déjà envoyé : ce lundi soir, Nasser Al-Khelaïfi a préféré la lumière du Ballon d’Or aux côtés de Dembélé, Desiré Doué et Joao Neves à l’ombre pesante d’un Vélodrome sous tension. Surtout qu’une défaite du Paris Saint-Germain n’aura aucune incidence sur le classement entre les deux clubs, l’OM étant déjà distancé de six points par l’équipe de Luis Enrique.