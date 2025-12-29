ASSE Mercato : Le milieu tant recherché est trouvé

Un ancien entraîneur de l’ASSE pousse pour l’arrivée d’un milieu de terrain décisif dans le Forez. Il assure que son profil manque au sein de l’équipe stéphanoise.

Mercato : Enzo Bardeli, le profil qui manque à l’ASSE

L’ASSE va-t-elle passer à l’offensive pendant ce mercato d’hiver pour recruter Enzo Bardeli à l’USL Dunkerque ? Elle devrait selon Laurent Batlles. Le milieu de terrain du club nordiste est la pièce manquant dans l’entrejeu de l’équipe d’Eirik Horneland, d’après l’analyse du technicien.

« Il leur faudrait quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Florian Tardieu, sur des coups de pied arrêtés essentiellement », a-t-il confié à Evect.

L’ex-entraîneur de l’AS Saint-Etienne (juillet 2022-décembre 2023) est allé plus loin en validant entièrement le profil du numéro 20 de l’équipe dunkerquoise. « Aujourd’hui, ce que fait Enzo Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu », a-t-il indiqué.

ASSE : 5 M€ pour arracher Bardeli à Dunkerque cet hiver ?

Actuel meilleur buteur de l’Union Sportive du Littoral avec 7 buts et 4 passes décisives, le milieu de terrain de 24 ans est la cible priorité de l’ASSE cet hiver. Positionné sur la piste menant vers Enzo Bardeli depuis le mercato d’été, les Stéphanois peuvent désormais passer à l’action, car il ne lui reste plus que 6 mois de contrat dans la Nord.

Sa valeur marchande est estimée à 5 millions d’euros, mais il est évident que l’USLD pourrait le céder à moins que ce montant pour éviter de voir son buteur partir librement à l’issue de son contrat en juin.

