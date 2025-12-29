Mercato PSG : Luis Campos dégote deux pépites au Portugal

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a trouvé deux cracks au Portugal pour le prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Deux défenseurs ciblés pour le mercato hivernal

Le mercato d’hiver s’ouvrira dans quelques jours, et déjà les intentions du PSG commencent à se préciser. Selon les indiscrétions, le club de la capitale étudie plusieurs pistes défensives pour renforcer son effectif en janvier. Pas de pluie de recrues attendue à Paris, mais des ajustements ciblés. La défense apparaît comme une priorité, d’autant que Lucas Beraldo pourrait quitter le club. Le milieu de terrain, fragilisé par les repositionnements de Warren Zaïre-Emery ou de Sonny Mayulu, reste également un poste à renforcer.

Lire aussi : Mercato : Luis Enrique lâche une terrible réponse au PSG !

À voir

OL : Premier entraînement d’Endrick, premier couac !

Selon A Bola, le PSG s’intéresse de près à deux défenseurs centraux évoluant en Liga Portugal. En tête de liste figure Ousmane Diomande ce dernier évolue au Sporting CP. Le défenseur séduit le Paris SG puisqu’il montre de très belles qualités. Une offre pouvant atteindre 45 millions d’euros serait à l’étude, même si sa clause libératoire est fixée à 80 millions.

Le média souligne que son profil correspond particulièrement aux attentes de Luis Enrique, et que le Sporting pourrait accepter de négocier en dessous du montant de la clause. Paris garde aussi un œil attentif sur Tomas Araujo. Le défenseur central de 23 ans, sous contrat avec Benfica, figure toujours sur la short-list parisienne. Déjà cité par le passé du côté du PSG, il a également été annoncé récemment dans le viseur du FC Barcelone.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Une nouvelle offre XXL tombe pour Bradley Barcola !

Coup de théâtre au PSG : 45 M€ pour le nouveau Pacho !

À voir

Mercato OM : Benatia tente un coup de génie au Portugal

Mercato PSG : Luis Campos discute avec Lamine Yamal !