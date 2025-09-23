OM-PSG : La riposte d’Achraf Hakimi face aux provocations

La victoire de l’OM face au PSG (1-0) au Vélodrome a donné lieu à des provocations entre les deux camps. Achraf Hakimi a répliqué au moment de quitter le terrain.

L’OM renverse le PSG, Achraf Hakimi lance sa contre-attaque !

L’Olympique de Marseille a enfin brisé la malédiction ! 14 ans après, les Olympiens ont fait tomber le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Cette succès tant attendu a immédiatement déclenché une explosion de joie au Vélodrome. Dirigeants, joueurs et supporters de l’OM ont célébré cette victoire. Les provocations ont aussi fusé.

Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, a notamment fait l’objet de railleries des supporters phocéens. Et sa riposte n’a pas tardé. Au moment de quitter la pelouse du Stade Vélodrome, le défenseur marocain s’est adressé aux fans marseillais en ces termes. « Vous allez finir deuxièmes ». Cette provocation fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Nuno Mendes en rajoute une couche

Hakimi : « Vous allez finir deuxième ferme ta bouche » 😂😂😂😂 #OMPSG pic.twitter.com/gojkxDVyco — ParisTeam (@Paristeamfr) September 23, 2025

Achraf Hakimi n’était pas le seul à répondre aux provocations des fans marseillais. Son coéquipier Nuno Mendes a également montré l’écusson de champion de France en sortant du terrain. Une manière de lancer une pique aux Olympiens survoltés. La défaite est sans doute difficile à digérer pour le Champion d’Europe en titre. Elle est tout de même accompagnée de quelques notes positives.

L’équipe de Luis Enrique a en effet été sacrée meilleure équipe de la saison. Son ailier polyvalent Ousmane Dembélé était absent lors de ce Classique OM-PSG pour cause de blessure. Il a remporté le trophée individuel le plus convoité dans le monde du football. Il a décroché le Ballon d’Or 2025.