Mercato ASSE : Horneland menacé ? La réponse de KSV

Alors que le probable limogeage d’Eirik Horneland de l’ASSE, à la mi-saison, se rapproche, Le Progrès précise que KSV n’a pas encore pris de décision concernant son entraîneur.

L’ASSE enchaîne les contreperformances, Horneland menacé de limogeage

Devancé par l’ES Troyes AC et le Red Star sur le podium de la Ligue 2, l’ASSE dispute un match crucial contre le leader du championnat, samedi (20h). L’équipe stéphanoise a l’occasion de se rapprocher de l’ESTAC qui compte 5 points d’avance. Pour ce faire, elle doit remporter la confrontation directe au stade de l’Aube où les Troyens sont invaincus cette saison. En cas de défaite, les Stéphanois seraient relégués à 8 points à l’issue de cette 14e journée.

Si l’AS Saint-Etienne s’incline à Troyes, ce serait la 4e défaite en 5 matchs consécutifs. Et cela pourrait précipiter le départ d’Eirik Horneland, dont l’équipe a été renforcée grâce à un investissement de 25 M€ pendant le mercato d’été. En tous cas, il n’y a pas de doute que le technicien norvégien est sur un siège éjectable, à 4 journées de la mi-saison.

Pas encore de décision de KSV pour virer l’entraîneur

Cependant, aucune décision concernant un éventuel limogeage du coach n’est encore arrêtée par la Direction de l’ASSE, selon le quotidien Le Progrès. Il bénéficie toujours du soutien des responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV), à en croire le journal régional. « Le trio Ivan Gazidis – Huss Fahmy – Jaeson Rosenfeld a évidemment confiance en Eirik Horneland », indique-t-il.

D’après les arguments de la source, les dirigeants stéphanois « peuvent difficilement blâmer leur entraîneur pour les choix qu’il subit, en particulier ceux du recrutement ou des non-départs de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili […] ».

Saint-Etienne : Eirik Horneland en sursis !

Il n’empêche qu’Eirik Horneland est en sursis. Sa situation peut se dégrader rapidement, si l’AS Saint-Etienne poursuit sa série négative lors des quatre derniers matchs avant la trêve estivale. Rappelons que les Verts affronteront l’AS Nancy, l’US Dunkerque et le SC Batia, après l’ES Troyes AC, pour boucler la phase aller de la Ligue 2.

