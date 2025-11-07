OM : Grosse inquiétude à Marseille après Atalanta !

L’OM traverse une période effroyable en Ligue des champions. Le scandale autour de la défaite contre Atalanta fait rage. Mais le club phocéen est confronté à un plus grand danger.

OM : l’arbitrage fait débat, mais un vrai drame a failli éclater !

La défaite face à Atalanta (1-0) est un terrible coup dur pour l’OM en Ligue des champions. Ce revers est surtout marqué par vive polémique. La main non sifflée d’Éderson monopolise les débats. Mais cette controverse occulte une grosse inquiétude à Marseille.

Derrière les protestations, l’impensable s’est produit. Les hommes de Roberto De Zerbi sont proches de l’élimination en Ligue des champions. Comptant trois points s en quatre journées, les Olympiens sont 25es au classement. Cette position signifie que l’OM est pari les premiers clubs quasi éliminés.

L’Olympique de Marseille proche d’une élimination précoce

Le nouveau format de la C1 est implacable. Les équipes classées de la 9e à la 24e place accèdent aux barrages. Tandis que les douze dernières sont directement éliminées. L’OM fait partie de cette seconde catégorie. Si leur élimination se confirmait, ce serait un énorme échec sportif et financier pour les Olympiens.

Les dirigeants de l’OM, qui ont massivement dépensé lors du mercato (près de 96 millions d’euros) diraient adieu à de grosses rentrées d’argents. Les Phocéens doivent vite se ressaisir. Le faux-pas contre Atalanta est la défaite de trop. L’OM a dorénavant quatre matchs pour remonter la pente.

La victoire est impérative face à des adversaires redoutables, comme Newcastle et Liverpool, pour espérer se qualifier. Aucune marge d’erreur n’est permise. Le constat est donc clair : l’OM flirte dangereusement avec la catastrophe en C1.

