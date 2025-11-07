Mercato : L’Eintracht Francfort aguiche un sale tour au PSG

Alors que le PSG s’active pour renforcer l’effectif de Luis Enrique lors du prochain mercato hivernal, l’Eintracht Francfort tenterait de récupérer un jeune talent du club de la capitale française. Explications.

Mercato : Un futur crack du PSG sur le départ ?

Un nouveau crack du Paris Saint-Germain pourrait faire ses valises dans les mois à venir. Lancé en septembre passé par Luis Enrique face à l’AJ Auxerre, le meneur de jeu Mathis Jangeal attire déjà les convoitises au-delà des frontières de la Ligue 1.

En selon les informations de Sky Sport Allemagne, l’Eintracht Francfort aurait lancé une offensive pour recruter le milieu offensif de 17 ans. Très intéressé par le profil de Mathis Jangeal, le club allemand discuterait en ce moment avec l’entourage du Titi, dont le contrat avec le PSG expire le 30 juin prochain. Le timing idéal pour tenter un coup.

« L’Eintracht Francfort étudie la possibilité de signer Mathis Jangeal. Ce jeune milieu offensif talentueux de 17 ans est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2026. Des discussions concrètes ont récemment eu lieu entre PSG et ses représentants », explique le journaliste Florian Plettenberg.

L’Eintracht Francfort étudie la possibilité de signer Mathis Jangeal, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Déterminé à conserver son talent français, le Paris SG tenterait, de son côté, de le convaincre de prolonger afin de poursuivre sa progression dans son club formateur.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Mathis Jangeal a donc une forte décision à prendre : faire comme de nombreux jeunes parisiens et quitter le navire pour aller exploser sous d’autres cieux, avec le risque de se perdre en route, ou tenter de s’imposer au PSG, ce qui sera aussi compliqué, mais pas impossible, comme le démontrent Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. Affaire à suivre…

