Crise à l’OM : Une stat honteuse choque les supporters

Le scandale autour de la défaite de l’OM face à Atalanta persiste. Mais une statistique humiliante révèle aussi l’incapacité de l’Olympique de Marseille à rivaliser face à l’élite européenne.

L’OM avec un bilan de 17 défaites en 17 matchs

La défaite de l’OM face à l’Atalanta (1-0) continue d’alimenter les débats dans la cité phocéenne. La main non sifflée d’Ederson est mis en cause. Roberto De Zerbi a crié à l’injustice, Medhi Benatia a dénoncé un « vol », tandis que les observateurs de l’OM réclament des explications.

Mais dernière cette polémique se cache une triste réalité : l ‘incapacité chronique de l’OM à rivaliser au plus haut niveau continental. Une statistique honteuse confirme cette tendance. Comme l’indique Foot Mercato, l’Olympique de Marseille poursuit « sa série noire » face aux clubs classés dans « le Top 5 européen en Ligue des Champions ».

Lire aussi : OM : Grosse inquiétude à Marseille après Atalanta !

À voir

ASSE : Stassin et Duffus, Horneland hésite encore !

Le média en ligne précise que l’OM a disputé 17 matchs face à des cadors européens pour 7 défaites. Cette spirale négative inclut des revers face à Manchester City, Tottenham, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan. Cette incapacité à performer perdure depuis 2012.

Les tristes résultats de Marseille face aux cadors d’Europe

La large victoire contre l’Ajax (4-0) ne brise pas vraiment cette tendance. Les statistiques le prouvent. L’OM ne gagne pas face aux grands clubs en Ligue des champions. Les hommes de De Zerbi tenteront de mettre un terme à cette série noire face à Newcastle, le 25 novembre prochain.

défaite 1-0 vs Atalanta

défaite 2-1 vs Real Madrid

défaite 2-1 vs Tottenham

À voir

Mercato RC Lens : Accord bouclé pour Gessime ?

défaite 2-1 vs Francfort

défaite 1-0 vs Francfort

défaite 2-0 vs Tottenham

défaite 3-0 vs Manchester City

À voir

Mercato PSG : Choix surprenant pour remplacer Marquinhos !

défaite 3-0 vs Manchester City

défaite 2-1 vs Dortmund

défaite 2-0 vs Arsenal

défaite 3-2 vs Naples

À voir

OM : Grosse inquiétude à Marseille après Atalanta !

défaite 2-1 vs Naples

défaite 3-0 vs Dortmund

défaite 2-1 vs Arsenal

défaite 2-0 vs Bayern Munich

À voir

Ligue Europa : L’OL perd à Séville et chute au classement

défaite 2-0 vs Bayern Munich

défaite 2-1 vs Inter Milan

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

OM : Adrien Rabiot, c’est déjà l’heure des grands regrets

OM en crise : l’erreur de casting qui fait polémique

À voir

Mercato : L’Eintracht Francfort aguiche un sale tour au PSG

OM : Robinio Vaz, l’incroyable annonce sur son avenir !