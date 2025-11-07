Ligue Europa : L’OL perd à Séville et chute au classement

L’OL s’est incliné face au Real Betis à Séville, jeudi, lors de la 4e journée de Ligue Europa et dégringole de 4 rangs au classement.

Real Betis – OL (2-0) : Les jeunes Lyonnais sans réaction à Séville

L’OL a concédé sa première défaite en Ligue Europe cette saison, jeudi soir, face au Betis Séville au stade La Cartuja. Lyon a encaissé deux buts en l’espace de 5 minutes après la demi-heure de jeu. Deux réalisations signées d’Abde Ezzalzouli (30e) et Anthony (35e). L’équipe de Manuel Pellegrini avait en face d’elle une équipe lyonnaise profondément remaniée.

En l’absence de Corentin Tolisso, Malick Fofana, Rachid Ghezzal ou encore Ernest Nuamah, Paulo Fonseca a aligné de jeunes joueurs sans expérience du haut niveau à Séville. Enzo Molebe (18 ans), Khalis Merah (18 ans), Mathys De Carvalho (20 ans), Ruben Kluivert étaient tous titulaires au coup d’envoi. Quant à Afonso Moreira (20 ans), il a remplacé Molebe après la pause.

« Nous sommes beaucoup limités en ce moment. Les jeunes ont joué avec courage. C’est le football, nous devons apprendre », a déclaré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, en regrettant les nombreuses absences.

L’Olympique Lyonnais chute de la 3e à la 7e place

La conséquence de cette défaite contre les Sévillans est lourde. Les Gones ont perdu 4 places au classement, en chutant du 3e au 7e rang à mi-parcours. Lyon (avec ses 9 points) reste certes toujours dans le top 8, qualificatif directement pour les huitièmes de finale, mais il est désormais sous la menace de huit clubs, dont le Betis, Viktoria Plzen (8 points), le Dinamo Zagreb, le FC Porto et Fenerbahçe (7 points chacun).

Il faut noter que l’OL affrontera le Maccabi Tel-Aviv (Israël), Go Ahead Eagles (Pays Bas), les Young Boys Berne (Suisse) et le Paok Solonique (Grèce), lors de la dernière ligne droite de la phase de qualification de la Ligue Europa. Des adversaires plus abordables, à priori, que le Real Betis Séville.

