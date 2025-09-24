Champions League : Sombre nouvelle pour le PSG face au Barça

Pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le PSG se déplace sur le terrain du Barça le 1er octobre prochain. À une semaine de ce choc, les Parisiens ont reçu une mauvaise nouvelle.

Barça : Lamine Yamal de retour face au PSG ?

Devancé par Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal veut régler ses comptes avec l’attaquant du Paris Saint-Germain. Blessé et indisponible depuis plusieurs jours, le crack du FC Barcelone accélère sa récupération afin d’être prêt pour le choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions contre le PSG. Le jeune prodige de 18 ans espère revenir pour affronter Dembélé sur le terrain.

Lisez aussi : PSG : Ballon d’or d’Ousmane Dembélé, fou Mounir Nasraoui, père de Lamine Yamal

À voir

Mercato : l’OL veut frapper un gros coup en Belgique !

En effet, selon les informations du journal Sport, le jeune international espagnol a effectué ce mardi ses premiers exercices avec ballon à la Ciutat Esportiva. À 18 ans, sa progression est jugée très positive par l’encadrement médical des Blaugranas. Durant plus d’une semaine, Lamine Yamal a suivi un protocole strict de renforcement musculaire.

Les premières touches de balle marquent une phase charnière dans son rétablissement. Le staff insiste sur la prudence. Aucun risque ne sera pris, même si les sensations sont excellentes. L’objectif reste un retour complet en pleine possession de ses moyens. Yamal ne sera pas convoqué pour la rencontre contre Oviedo. Le plan établi fixe une réintégration progressive.

Un retour dans le groupe est espéré face à la Real Sociedad. Toutefois, le rendez-vous essentiel reste fixé au 1er octobre et le choc contre le Paris SG en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Hansi Flick, coach du Barça, compte sur la créativité de son numéro 10 pour cette affiche européenne très attendue. Considéré comme le digne héritier de Lionel Messi, le natif d’Esplugues de Llobregat apporte de la vitesse, de l’audace et une capacité unique à déséquilibrer les défenses.

À voir

Mercato OM : Benatia traque un roc du Real Madrid !

Lisez aussi : Ballon d’Or 2025 : C’est confirmé pour Lamine Yamal !

Avant de reprendre l’entraînement, il était à Paris, où il a reçu le trophée Kopa et est arrivé deuxième au Ballon d’Or, une récompense qui confirme son statut grandissant. De retour à Barcelone, il a immédiatement repris sa préparation. C’est donc un Lamine Yamal déterminé et prêt à tout casser cette saison qui pourrait se présenter devant le PSG le 1er octobre prochain. Luis Enrique et ses hommes sont donc prévenus.