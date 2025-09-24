Bagarre OM-PSG : Medhi Benatia rétablit enfin la vérité

La victoire historique de l’OM face au PSG a été suivie de rumeurs de bagarre dans les coulisses. Mais Medhi Benatia, directeur du football de Marseille, a rétabli la vérité sur cette affaire.

Medhi Benatia dément un quelconque différend avec Luis Campos

Ce lundi soir, l’Olympique de Marseille a réalisé un exploit. Les Olympiens ont battu le rival parisien (1-0). La joie était palpable dans les tribunes du Vélodrome. Tandis les dirigeants du PSG avaient la mine déconfite. La rumeur d’altercation entre Medhi Benatia et Luis Campos a même rapidement enflammé la toile.

Mais le directeur du football de l’OM a mis un terme au débat. Il a démenti toute confrontation avec son homologue parisien. « Je démens un article qui disait qu’apparemment, je m’étais disputé avec Campos à la mi-temps. Malheureusement, ce n’était pas moi, mais c’était bien essayé. Je n’ai rien à voir, ni de près, ni de loin » a assuré Benatia en zone mixte.

Le Classique OM-PSG s’est déroulé sans incident majeur

Cette déclaration vient éteindre un incendie médiatique et rétablir la vérité sur le climat des coulisses du Stade Vélodrome. Ce Classique s’est déroulé sans incident majeur en dehors du terrain, à l’exception d’un stadier qui aurait eu un comportement inapproprié envers un joueur parisien. Cette bonne ambiance a d’ailleurs été illustrée par une image forte : Achraf Hakimi et Nayef Aguerd. Les deux internationaux marocains se sont retrouvés sur la pelouse pour discuter tranquillement. Peu importe la rivalité exacerbée entre les deux clubs.

Le PSG a aussi trouvé un motif de célébration après sa défaite face à l’OM. Le vestiaire a fêté le sacre d’Ousmane Dembélé Ballon d’Or 2025. Pour rappel, Olympiens et Parisiens se retrouveront le 8 février prochain au Parc des Princes pour le match retour de Ligue 1. L’ambiance promet d’être électrique pour ce deuxième Classique. Une autre confrontation est également prévue lors du Trophée des champions, dont la date n’est pas encore fixée.