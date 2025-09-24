OM : Une annonce forte tombe avant le match à Strasbourg !

Les Olympiens doivent vite sortir de leur éphorie face au PSG. Ils seront confrontés à une réalité plus dure pour le match RC Strasbourg-OM. Les autorités locales ont imposé des mesures de sécurité drastiques pour le match.

RC Strasbourg-OM : Des restrictions imposées aux supporters marseillais

Pas de répit pour l’Olympique de Marseille ! Victorieux face au PSG, les Olympiens se tournent vers un autre défi à haute intensité. La préfecture du Bas-Rhin a instauré des mesures drastiques pour le duel RC Strasbourg-OM. Un arrêté préfectoral interdit en effet aux supporters marseillais de circuler librement dans une grande partie de la ville.

Que ce soit la gare centrale, la Grande-Île ou la Plaine des Bouchers, de nombreux lieux emblématiques sont interdits d’accès aux fans de l’OM. 800 d’entre eux sont autorisés assister à la rencontre. À condition qu’ils soient encadrés par la police. Ils se rassembleront à 17h30 à l’aire d’Orschwiller, avant d’être escortés au stade de la Meinau.

À l’issu du match, leur retour sera tout aussi direct, n’ayant aucune possibilité de s’attarder. Cette organisation stricte vise à éviter tout débordement dans la ville. Sachant qu’il s’agit du 63e guichet fermé consécutif à la Meinau. L’ambiance promet d’être instance dans l’enceinte.

La LFP a dévoilé l’arbitre du match

Cette rencontre est très importante pour les deux équipes. Car le RC Strasbourg est 4e au classement avec trois points d’avance sur son adversaire du soir. Autant qu’une victoire permettrait à l’OM de revenir à hauteur des Alsaciens. Cela permettrait aussi aux hommes de Roberto De Zerbi de faire le plein de confiance avant d’affronter l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions.

Ce duel RC Strabourg-OM sera arbitré par Jérémie Pignard. Il sera assisté de Yannick Boutry et Cédric Favre sur les lignes de touche. Le rôle de quatrième arbitre est confié à Thierry Bouille. Et Eric Wattellier et Cédric Dos Santos seront chargés de veiller au bon déroulement du match depuis la salle du VAR. Telle est la liste dévoilée par la LFP pour ce match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1.