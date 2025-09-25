L’OGC Nice chute face à la Roma, Haise prend la parole !

L’OGC Nice chute face à la Roma en Ligue Europa. Mais le technicien du Gym, Franck Haise reste satisfait.

Ligue Europa : la Roma punit l’OGC Nice, Haise défend ses décisions

Huit matchs joués. Trois nuls, cinq défaites. La saison passée, l’OGC Nice a quitté la Ligue Europa la tête basse. Cette saison, les Aiglons sont de retour, obligés de faire mieux. Mais le tirage n’a rien offert de simple. Première étape : l’AS Roma, mercredi soir, à l’Allianz Riviera. En face, un club italien en confiance, fort de trois victoires en quatre journées. De l’autre côté, Nice, miné par 4 défaites en Ligue 1.

Le match bascule vite. À la 48e, Boudaoui tente sa chance, mais sa frappe est contrée, puis, l’erreur. Diouf rate sa relance. Corner romain. Pellegrini dépose le ballon, Ndicka surgit. Tête, but. Score, 0-1. À peine trois minutes plus tard, Tsimikas déborde. Centre millimétré, Mancini surgit. Reprise du droit, 0-2 au compteur. En cinq minutes, tout s’effondre.

Nice se réveille pourtant. À la 74e, Antoine Mendy arrache un penalty. Le stade reprend espoir. Moffi transforme (1-2, 77e). L’ambiance bascule. Chaque attaque devient un baroud d’honneur. Mais la Roma tient. Le score ne changera plus. Franck Haise, malgré la défaite, voit du positif. « C’est plutôt les 5-6 minutes où on prend les deux buts. On était dans notre match, est-ce qu’on aurait pu pousser plus longtemps, je n’en suis pas certain. J’aurais préféré entamer le dernier quart d’heure sans 2 buts de retard », a-t-il dit.

L’entraîneur assume aussi l’absence de Clauss et Moffi au coup d’envoi, sanctionnés pour un retard. « Je suis juste le garant d’un état d’esprit, de l’exigence aussi, des conditions de la performance. C’est à moi de faire les choix, je les fais sans arrière-pensée. Ceux qui ont joué ont été aussi performants donc je suis sur du onze qui a commencé, et un autre a fini. Plutôt satisfait de ce qu’on a montré, même si on n’a pas été à la hauteur de la Roma », a-t-il ajouté.