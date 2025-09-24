Barça-PSG : C’est confirmé, Lamine Yamal fait trembler Paris

Le FC Barcelone peut souffler. Tandis que le PSG peut s’inquiéter. Les dernières nouvelles concernant Lamine Yamal sont rassurantes. L’attaquant espagnol devrait être opérationnel pour la prochaine confrontation entre les deux équipes.

FC Barcelone : Hansi Flick confirme le retour imminent de Lamine Yamal

L’infirmerie des deux équipes est remplie. On le sait, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Gavi manqueront le choc Barça-PSG de la 2e journée de Ligue des champions. Toutefois, une lueur d’espoir émerge pour Lamine Yamal. Le prodige espagnol s’est blessé lors de la dernière trêve internationale avec sa sélection.

Cette blessure au pubis l’a empêché de disputer les trois derniers matchs du Barça. Elle a également fait planer le doute sur sa participation face au PSG. Sauf que les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Hansi Flick est même très optimiste pour son retour à la compétition dans de brefs délais.

Une menace considérable pour la défense du PSG

L’entraîneur du FC Barcelone a affirmé que Lamine Yamal se remettait très bien de sa blessure et qu’il devrait « bientôt » être de retour. « Hier et aujourd’hui, il s’est bien entraîné. Les choses se présentent bien », a-t-il déclaré en conférence de presse. Même si le FC Barcelone a enchainé les victoires sans lui, le retour de Lamine Yamal est vivement attendu par les Catalans.

Ceux-ci ne cachent pas leur hâte de retrouver le lauréat du trophée Kopa et le deuxième du classement du Ballon d’Or. Si ce retour se confirme, Lamine Yamal sera prêt pour le duel Barça-PSG. Le joueur de 18 ans réaliser un début de saison impressionnant avant sa blessure. Il a été auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 3 matchs de championnat.

Son retour serait un atout de poids pour l’attaque du Barça. Cela pourrait changer la donne face à Paris Même si certains supporters parisiens espèrent qu’il ne soit pas opérationnel la semaine prochaine.