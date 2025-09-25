Après le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé répond à Lamine Yamal

Lundi soir, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025 au détriment de l’attaquant du Barça, Lamine Yamal. Grand concurrent de la star du PSG, le joueur de 18 ans a adressé un message de félicitations au Français de 28 ans. Quelques jours après, le numéro 10 parisien a répondu au prodige espagnol.

PSG : Ousmane Dembélé réagit au beau message de Lamine Yamal

Alors qu’Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’Or lundi soir au Théâtre du Châtelet, à Paris, Lamine Yamal a été récompensé pour la seconde fois du trophée Kopa. Contrairement à son père, qui a poussé un coup de gueule après le classement de son fils qui a terminé deuxième derrière l’attaquant du Paris SG, l’ailier espagnol de 18 ans a félicité le Champion du Monde 2018.

« Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour arriver au sommet. Heureux pour le trophée Kopa x2 et félicitations à Ousmane Dembélé pour le prix et sa belle saison », a écrit Lamine Yamal sur Instagram. Un message amical auquel le joueur formé au Stade Rennais a répondu avec bienveillance.

« Merci Lamine !! Félicitations pour le (trophée) Kopa et tout le succès que tu obtiens », a commenté l’international français. Gravement blessé au genou droit en novembre 2023, Gavi va de nouveau devoir passer du temps loin des terrains après avoir subi une arthroscopie d’une récente blessure au ménisque interne de ce même genou.

La durée de son absence est estimée entre quatre et cinq mois et le milieu de terrain du Barça manquera le choc contre le Paris SG mercredi prochain. Un gros coup dur pour le joueur et pour son entraîneur Hansi Flick, qui comptait beaucoup sur lui cette saison.

Sur Instagram, Dembélé a publié une story hier soir pour apporter son soutien à son ancien coéquipier, dont il est très proche. « Beaucoup de force petit frère, j’espère que tu récupèreras très vite pour pouvoir te revoir profiter sur le terrain. Je t’embrasse fort, tu me manques », a partagé le vice-capitaine du Paris Saint-Germain, photo avec Gavi à l’appui.