Bombe au PSG : Vitinha veut rejoindre Mbappé au Real Madrid

Le Real Madrid veut que Vitinha remplace Luka Modric au sein de l’effectif de Xabi Alonso. Selon la presse espagnole, le milieu de terrain portugais veut quitter le PSG pour rejoindre son ancien coéquipier Kylian Mbappé chez les Merengues.

Mercato PSG : Vitinha prêt à forcer son transfert au Real Madrid ?

Deux ans après l’épisode Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pourraient se retrouver autour d’une table de négociations pour négocier un transfert lors du mercato d’été 2026. D’après les dernières rumeurs en provenance de Madrid, Vitinha voudrait rejoindre Kylian Mbappé dans la Maison-Blanche à la fin de la saison en cours.

Troisième au Ballon d’Or 2025, l’ancien joueur du FC Porto se verrait bien franchir un nouveau cap en s’installant au Santiago Bernabeu. En effet, à en croire les révélations de Fichajes, Vitinha se verrait bien rejoindre les rangs du Real Madrid l’été prochain.

Incontournable dans le coeur du jeu parisien, le joueur de 25 ans ne sera toutefois pas facile à déloger de Paris, qui réclamera au moins 100 millions d’euros pour envisager une vente. Le média ibérique rapporte que Vitinha aurait quelques divergences avec Luis Enrique, ce qui le pousserait à partir. Une clause secrète pourrait même rendre possible cette éventuelle transaction.

Vitinha dispose d’une clause libératoire de 90M€

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un intérêt réciproque entre Vitinha et le Real Madrid fait les gros titres. Florentino Pérez, le président des Merengues, aurait un accord secret avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, afin que son poulain signe au Real en cas de départ du Paris Saint-Germain.

D’après Marca, le vice-champion de Liga en titre serait même prêt à envoyer l’attaquant brésilien Rodrygo chez le Champion de France pour faire baisser le coût du transfert de Vitinha. Si cette option ne satisfait pas Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, le Real Madrid pourrait décider de s’aligner sur la clause libératoire secrète de 90 millions d’euros, dont dispose le coéquipier de Fabian Ruiz. Ce feuilleton risque d’animer les mois à venir.