INFO PSG : Luis Enrique la grosse tuile pour Marquinhos !

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a confirmé la grave blessure de son capitaine Marquinhos, qui va observer plusieurs semaines d’indisponibilité.

Luis Enrique sur Marquinhos : « C’est dommage parce que c’est notre capitaine »

Ce samedi, à 21h05, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain recevra l’AJ Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale a annoncé que Marquinhos s’est blessé au quadriceps gauche en fin de Classique face à l’Olympique de Marseille (0–1) lundi soir et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Le défenseur central brésilien de 31 ans rejoint donc Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves à l’infirmerie et manquera le choc de la deuxième journée de Ligue des Champions contre le FC Barcelone le mercredi prochain en Catalogne. Un vrai coup dur pour le Paris SG, mais Luis Enrique refuse pour autant de dramatiser la situation.

« C’est le football, c’est la compétition, il faut s’adapter à ces situations. Ce n’est rien d’important. On se prépare pour gérer tout ce qui se passe sur un terrain de foot. Je ne suis pas préoccupé. C’est le haut niveau. Les corps ne sont pas plus fragiles que la saison dernière. On cherche à prévoir toutes les choses qui vont se passer, mais je ne suis pas devin.

Je cherche à l’être avant les matchs, mais je ne sais pas quand les joueurs se blesseront, mais je ne suis pas du tout préoccupé et c’est une mentalité que j’essaie de transmettre à mes joueurs et aux supporters. On a plein de joueurs au campus qui peuvent jouer. Tout est planifié », a déclaré Luis Enrique, tout de même déçu pour Marquinhos.

« Sur la dernière action du match contre Marseille, il a ressenti une petite douleur. Rien d’important, mais il faut être attentif et ne pas prendre de risques. Sur un match de cette intensité, c’est normal. C’est dommage parce que c’est notre capitaine, mais il faut être prêt et nous le sommes », a ajouté le technicien espagnol. En l’absence de son numéro 5, le coach du PSG devrait aligner Willian Pacho et Ilya Zabarnyi en défense centrale.