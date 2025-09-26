FLASH: L’hécatombe continue au PSG avant le choc à Barcelone

À la veille de la réception de l’AJ Auxerre pour la sixième journée de Ligue 1, le PSG a annoncé une nouvelle tuile dans son effectif. Luis Enrique va encore devoir se passer de l’un de ses titulaires indiscutables.

Le PSG décimé avant Barcelone, Marquinhos blessé

Une semaine après sa blessure de la saison face à l’OM, le PSG accueille l’AJ Auxerre ce samedi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale a publié son traditionnel point médical d’avant match. Et si Luis Enrique peut compter sur le retour de Bradley Barcola, le PSG annonce que son capitaine Marquinhos est touché au quadriceps gauche.

Selon le communiqué du club, le défenseur central de 31 ans sera en soins plusieurs semaines. « Joao Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé poursuivent leur processus de rééducation. Touché au quadriceps gauche, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines », écrit le Paris SG sur son site officiel.

Un vrai coup dur à six jours du choc face au FC Barcelone, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Déjà privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, le PSG va donc devoir se passer du patron de sa charnière centrale durant plusieurs semaines.

Pour le moment, le staff parisien ne note aucune évolution majeure chez les trois premiers, même si Luis Enrique espère revoir certains rapidement après la prochaine trêve internationale. L’accumulation des blessures interroge sur la gestion physique de l’effectif. Le Paris Saint-Germain joue sur plusieurs tableaux et ne peut se permettre de perdre ses cadres sur des périodes clés.

L’indisponibilité prolongée de Marquinhos prive le club non seulement de son capitaine, mais aussi d’un joueur capable d’évoluer à plusieurs postes défensifs. Mercredi prochain, l’équipe du PSG se présentera donc à Montjuïc sans son leader défensif. Un scénario cauchemar, qui oblige Luis Enrique à bricoler derrière pour contenir l’armada offensive des Blaugranas.