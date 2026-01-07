Mercato ASSE : Stassin sur le départ, son successeur connu

À l’ASSE, Lucas Stassin est sur le départ cet hiver. Eirik Horneland confirme la tendance et va plus loin en dévoilant le nom de son éventuel remplaçant.

ASSE Mercato : Horneland annonce le départ de Lucas Stassin

L’ASSE n’est plus fermée au départ de Lucas Stassin. Contrairement à l’été dernier, Kimer Sports Ventures reste ouvert aux offres pour l’attaquant Belge. En cas de propositions intéressantes pour le groupe canadien, le joueur de 21 ans devrait faire l’objet d’un transfert cet hiver.

Dans une interview avec le média Onze Mondial, Eirik Horneland a confirmé, à mots couverts, le possible départ du numéro 9 de l’AS Saint-Etienne. « Si Lucas Stassin quitte le club, on jouera sans lui. On aura alors un nouvel attaquant que l’on voudra développer », a-t-il confié, laissant ainsi la porte ouverte.

Le coach de l’ASSE désigne Duffus comme le successeur de Stassin

Le technicien norvégien a même déjà une solution en interne pour remplacer l’International Espoirs Belge dans son équipe. « Nous avons Joshua Duffus en ce moment. Il n’a pas le même jeu, mais il peut également nous faire du bien », a-t-il indiqué.

Lisez aussi : ASSE : Un retour salvateur est imminent, Horneland respire

À voir

Mercato PSG : Ça bouge pour Barcola, une offre XXL arrive

De plus, le coach de l’ASSE dispose d’autres options offensives. « C’est pareil pour Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Ben Old ou Irvin Cardona. Ils sont tous différents, mais ils peuvent tous adapter leurs caractéristiques à notre idée de jouer au football », a-t-il assuré.

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland a déclaré récemment qu’il n’attend pas de nouveaux joueurs en renforts dans son effectif, en janvier. Il avait même jugé le secteur offensif un peu pléthorique : « J’estime qu’on a ce qu’il faut quand tout notre effectif est présent. J’ai un groupe assez chargé, peut-être même un peu trop en attaque ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Quel est le plan de KSV pour cet hiver ?

Mercato ASSE : Saint-Étienne va toucher un joli pactole

À voir

OM : Un accord officialisé à Marseille juste avant le PSG !

ASSE : Lucas Stassin s’en va, Horneland prévient !