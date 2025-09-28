Stade Rennais – RC Lens : Un joueur majeur forfait pour ce choc

Coup dur pour le RC Lens avant son déplacement à Rennes. Privés de l’un de leurs cadres, les Sang et Or devront trouver une solution express pour éviter de se faire déborder dans un Roazhon Park en ébullition.

Stade Rennais – RC Lens : Deiver Machado, l’absence qui change tout

Deiver Machado n’effectuera pas le voyage en Bretagne. Le piston gauche colombien, véritable métronome du couloir lensois, traîne toujours une blessure au genou contractée face à Brest le 29 août. Depuis cette victoire 3-1, il n’a plus foulé les pelouses, laissant un vide difficile à combler tant son rôle est crucial dans l’équilibre tactique de Pierre Sage.

Lire aussi : RC Lens : Pierre Sage amputé de trois cadres face au Stade Rennais

Capable de défendre avec rigueur et d’apporter le surnombre dans chaque phase offensive, Machado est bien plus qu’un simple latéral : c’est un accélérateur de jeu. Sans lui, Lens perd un dynamiteur de couloir, un passeur décisif potentiel… et surtout une arme redoutée par tous les adversaires. Pour Rennes, c’est une excellente nouvelle. Pour Lens, c’est une équation à résoudre dans l’urgence.

Pierre Sage, discret mais déterminé à s’adapter

Interrogé en conférence de presse, Pierre Sage a botté en touche sur l’état exact de son joueur : « Je dois respecter le secret médical », a-t-il rappelé avec prudence. Mais derrière cette réserve, le coach lensois a tout de même laissé filtrer un brin d’optimisme : « Il est joyeux ». Autrement dit, le retour se rapproche.

Lire aussi : RC Lens : Bonne nouvelle avant le Stade Rennais !

Le technicien évoque même un possible come-back d’ici deux semaines. Une lueur d’espoir pour les supporters, mais un calendrier trop serré pour espérer le revoir dès ce week-end. Il va donc falloir bricoler, adapter, repositionner. Et surtout garder le cap face à une équipe rennaise toujours redoutable à domicile.

Rennes-Lens : un véritable test de profondeur d’effectif

Ce choc de 20h45 s’annonce comme un révélateur. Sans son piston titulaire, le RC Lens devra prouver qu’il a les épaules d’un candidat aux places européennes, capable de briller même en effectif réduit. Recomposition du flanc gauche, changement de schéma ? Les options existent, mais aucune ne réplique totalement le profil unique de Machado.

Lire aussi : La Préfecture de police répond au RC Lens après le PSG

À l’inverse, le Stade Rennais sait qu’il tient là une faille à exploiter. Dans un duel aussi serré, le moindre détail peut faire basculer le match. Et ce détail-là porte un nom : Deiver Machado… absent.