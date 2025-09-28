INFO : L’OM dans la tourmente après sa victoire à Strasbourg

Vendredi soir, le match de la sixième journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et l’OM n’a pas fait l’objet de grosse polémique arbitrale. Par contre, la non-utilisation du VAR a surpris plus d’un après la rencontre.

Après Strasbourg – OM, la VAR au coeur d’un gros scandale

Pour une fois, l’arbitrage n’a pas été au coeur des débats vendredi soir à la Meinau après la précieuse victoire de l’Olympique de Marseille face au RC Strasbourg (2-1), samedi soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. L’arbitrage de Jérémie Pignard a globalement fait l’unanimité même si un possible deuxième carton jaune a été évoqué pour Nayef Aguerd, sans que cela ne provoque pour autant un tollé.

En revanche, le VAR fait ces dernières heures l’objet de critiques sur les réseaux sociaux. En cause, le coup reçu à la tête par Joaquín Panichelli après un choc reçu à la tête suite à un contact avec Nayef Aguerd. De nombreux commentaires ont dénoncé une gestion jugée inadaptée. Certains regrettent que « la VAR reste cantonnée à son rôle technique, sans tenir compte du danger immédiat. »

D’autres ont pointé l’absence d’un protocole commotion, comparant la situation au rugby, où ces cas sont traités avec plus de rigueur. Le retour rapide de Panichelli sur le terrain a également été jugé imprudent par plusieurs voix. L’épisode marquant survient après un duel aérien entre Nayef Aguerd et Joaquín Panichelli. Le défenseur marocain touche le ballon avant le contact, mais l’attaquant argentin s’écroule après avoir vacillé quelques instants.

Une scène spectaculaire, qui aurait pu justifier l’intervention de la VAR pour alerter l’arbitre sur l’état du joueur. Le fait que le dispositif vidéo n’ait pas signalé la gravité du choc a provoqué une vague de réactions. Plusieurs observateurs ont estimé que la VAR aurait dû sortir de son cadre strict afin d’assurer la sécurité du joueur. L’absence de protocole, malgré les images jugées alarmantes, a renforcé le sentiment d’incompréhension.

« C’est aberrant de rester bêtement dans le cadre alors qu’il y a danger sur l’intégrité du joueur », « Faut dire que le cadre de la VAR a toujours été ridicule. Genre on mobilise 3 mecs qui n’ont le droit d’intervenir qu’en cas d’erreur manifeste », « Qu’il puisse revenir sur le terrain si vite je trouve pas ça prudent aussi. Au rugby on aurait eu un protocole commotion » ou encore « Scène incroyable, rarement vu un joueurs autant sonné sans que l arbitre ne daigne se déplacer rapidement ou déclenche un protocole », peut-on lire sur X.