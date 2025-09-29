Mercato OM : Affaire Abline, la revanche inattendue de Marseille

L’OM n’a rien oublié du dossier Mathis Abline, qui a animé son mercato estival, et semble bien décidé à rendre la pareille au FC Nantes. Retour d’ascenseur assumé ou simple coïncidence ? L’équation fait débat, mais une chose est sûre : Marseille n’est plus disposé à jouer les gentils.

Mercato OM : Le FC Nantes avait fermé la porte à Abline

Début juin, Pablo Longoria tente une approche élégante auprès des Canaris pour Mathis Abline. Un avant-centre prometteur, désiré à la Commanderie pour étoffer l’attaque. Mais le FC Nantes, inflexible, pose un prix jugé exorbitant. Fin de la discussion. L’OM remballe ses dossiers et passe à autre chose, non sans digérer une certaine frustration.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Abline jure fidélité au FCN !

À voir

ASSE : Eirik Horneland justifie ses choix contre l’EA Guingamp

Le pire ? Le joueur, lui, ne disait pas non à un saut de carrière. Mais la direction nantaise avait verrouillé toutes les issues, quitte à froisser les volontés du principal intéressé. Marseille, vexé mais pragmatique, a alors rangé l’affaire dans un tiroir… sans pour autant détruire la clé.

Marseille coupe court pour Ulisses Garcia : vengeance froide ou logique sportive ?

Trois mois plus tard, renversement de situation. C’est Nantes qui revient frapper à la porte marseillaise. Objectif : récupérer Ulisses Garcia via la règle des jokers. Sur le papier, tout est réuni pour un accord rapide. Les premiers échanges sont cordiaux… jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent brutalement.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Abline a dit non à l’OM, la raison !

Motif officiel ? Le dossier aurait « fuité » dans la presse, ce qui aurait agacé l’état-major olympien. Motif officieux ? Certains y voient une réponse du tac au tac. Car depuis quand l’Olympique de Marseille interrompt un deal sous prétexte qu’il circule dans les médias ? Ce genre d’arguments sent davantage la défense polie que la vraie raison.

Simple épisode ou début d’une guerre froide entre clubs de Ligue 1 ?

Qu’on parle d’orgueil ou de stratégie, l’OM envoie un message : fini de tendre la joue. Désormais, les relations se font à la loyale, ou pas du tout. Et si le FC Nantes pensait pouvoir négocier sereinement après avoir refusé d’ouvrir la porte à Abline, il vient peut-être de découvrir que la mémoire phocéenne est longue.

À voir

PSG : Les dernières nouvelles de Vitinha et Kvaratskhelia !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un prétendant lâche Abline !

Le dossier Garcia est-il définitivement enterré ? Difficile à affirmer. Mais une chose est sûre : au jeu des négociations, Marseille vient de prouver qu’il sait aussi rendre les coups… avec le sourire.