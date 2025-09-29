Mercato PSG: Dayot Upamecano fixe ses conditions pour signer

Libre le 30 juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano intéresse déjà d’autres grands clubs européens, dont le PSG. Mais le défenseur central français compte bien profiter de sa situation actuelle pour s’offrir le salaire de ses rêves.

Mercato : Dayot Upamecano dans le viseur du PSG

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté l’Ukrainien Ilya Zabarnyi pour renforcer sa charnière centrale. Mais Luis Campos et Luis Enrique prévoient encore de recruter un nouveau défenseur central en 2026. Et selon la presse allemande, ce défenseur pourrait être Dayot Upamecano.

L’ancien joueur du RB Leipzig, en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, attire de nombreuses convoitises en Europe. D’après le journaliste Christian Falk, le Paris SG serait sur la liste des cadors intéressés par le joueur de 26 ans, tout comme le Real Madrid, Manchester United, l’Inter Milan et Liverpool.

« Dayot Upamecano ? Tous les grands clubs du monde l’observent. J’ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG. Le Bayern Munich ne veut pas lui verser le salaire qu’il réclame », a révélé le spécialiste mercato sur Twitter.

Si cette piste est jugée sérieuse, aucune négociation officielle n’a encore été confirmée, mais le Paris Saint-Germain pourrait toutefois profiter de la situation contractuelle de Dayot Upamecano pour réaliser un gros coup dès l’hiver prochain ou en fin de saison.

Dayot Upamecano réclame un gros salaire au Bayern

Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 42,50 millions d’euros, Dayot Upamecano pourrait découvrir un nouveau projet la saison prochaine. En discussions avec ses dirigeants en vue d’une prolongation, le compatriote d’Ousmane Dembélé aurait des exigences salariales qui « constituent un obstacle potentiel » à un éventuel accord entre les deux parties.

Pour parapher un nouveau bail, Upamecano demanderait une « augmentation de salaire significative » pour être au même traitement que Joshua Kimmich et Jamal Musiala, soit environ 20 millions d’euros par saison, à en croire TEAMtalk. Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi sait donc ce qui l’attend dans ce dossier.