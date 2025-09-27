OL : Gros retour dans le groupe de Paulo Fonseca pour Lille

Ce dimanche après-midi, au Stade Pierre-Mauroy, l’OL affrontera le LOSC Lille pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Paulo Fonseca pour ce choc du championnat.

OL : Corentin Tolisso de retour pour affronter le LOSC

À la veille d’aller défier le LOSC dans son antre du Stade Pierre-Mauroy, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a publiquement avoué avoir préparé un plan anti Olivier Giroud, dimanche après-midi. Recruté pour apporter son expérience et son efficacité aux Dogues, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France n’a pas tardé à faire taire les sceptiques.

À 38 ans, l’ancien buteur de l’AC Milan s’est rapidement imposé comme la pièce maîtresse de l’attaque du LOSC Lille. Déjà buteur à trois reprises depuis le début de la saison et encore décisif face à Brann en Europa League, Olivier Giroud représente la principale menace offensive pour les Lyonnais. Mais Paulo Fonseca, parfaitement conscient du danger, a déjà élaboré une stratégie précise pour réduire son influence.

En conférence de presse ce samedi, le coach portugais n’a pas caché son admiration pour le Champion du Monde 2018, tout en soulignant l’importance de mettre en place un dispositif spécifique pour l’empêcher de briller.

« Giroud est un grand attaquant. Il a très bien commencé la Ligue 1. Il a beaucoup d’influence sur les jeux de Lille. Il est un joueur magnifique dans la surface, très dangereux. On a travaillé pour faire attention à Giroud, parce qu’il est vraiment un grand attaquant. Le but qu’il a mis, le dernier, est magnifique. Seul un grand attaquant peut marquer un but comme ça », a déclaré Paulo Fonseca.

Ces propos illustrent à quel point le tacticien prend la menace Giroud au sérieux. L’idée est claire : réduire au maximum la liberté du natif de Chambéry dans les 30 derniers mètres. Pour cela, Lyon devrait aligner une défense compacte, capable de couper les lignes de passes et d’empêcher l’avant-centre lillois de jouer en pivot, une de ses grandes spécialités.

Pour cette affiche à Lille, Fonseca a retenu un groupe de vingt-et-un joueurs. Corentin Tolisso, suspendu pour le match de Ligue Europa face au FC Utrecht (0-1) jeudi soir, fait son retour dans le groupe rhodanien et remplace numériquement Teo Barisic. Rémy Descamps, Abner Vinícius, Orel Mangala et Ernest Nuamah, blessés, sont indisponibles.

Le groupe de l’OL pour affronter le LOSC

Gardiens : Greif, Konan, Diarra

Défenseurs : Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles

Milieux : Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah

Attaquants : Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Molebe, Rodriguez.