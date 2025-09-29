Mercato : Upamecano, le Bayern confirme l’intérêt du PSG !

Taulier au sein de la défense du Bayern Munich, Dayot Upamecano sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. Une situation qui attire tout logiquement l’intérêt d’autres grands clubs européens, dont le PSG. Le directeur sportif du club allemand a confirmé cette rumeur.

Dayot Upamecano plaît à presque tous les cadors

Après cinq ans de bons et loyaux services sous le maillot du Bayern Munich, Dayot Upamecano pourrait s’offrir un nouveau challenge loin de la Bundesliga lors du prochain mercato estival, voire même dès cet hiver. Le défenseur central de 26 ans, en fin de contrat en juin 2026, figure d’ores et déjà sur les tablettes d’autres grands clubs en Europe.

Selon les indiscrétions de Christian Falk, le Paris Saint-Germain fait partie des prétendants les plus sérieux de l’ancien joueur du RB Leipzig, tout comme Manchester United, Liverpool, le Real Madrid et l’Inter Milan.

« Dayot Upamecano ? Tous les grands clubs du monde l’observent. J’ai entendu dire que le Real Madrid était très intéressé. Il serait également sur la liste de Manchester United et du PSG. Le Bayern Munich ne veut pas lui verser le salaire qu’il réclame », a révélé le journaliste allemand sur Twitter.

Le site TEAMtalk ajoute que le natif d’Évreux aurait des exigences salariales qui « constituent un obstacle potentiel » à une prolongation à Munich. Arrivé à l’été 2021, Dayot Upamecano réclamerait une « augmentation de salaire significative » toucher les mêmes émoluments que Joshua Kimmich et Jamal Musiala, soit environ 20 millions d’euros par saison.

Alors que le Rekordmeister ne semble pas disposé à lui verser un tel salaire, le défenseur français pourrait rejoindre les rangs d’un autre top club européen dans les mois à venir. Même si le Champion de Bundesliga en titre n’a pas encore dit son dernier dans cette affaire.

Le Bayern Munich veut convaincre Dayot Upamecano

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a confirmé les nombreux intérêts pour Dayot Upamecano, sans pour autant s’avouer vaincu dans ce dossier. À moins d’un an de la fin de son engagement à l’Allianz Arena, le protégé de Vincent Kompany intéresse bien du monde et Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pourrait se laisser tenter par une très belle opportunité.

Dans des propos accordés au journaliste Fabrizio Romano, Max Eberl a ouvertement reconnu que son joueur était effectivement apprécié par plusieurs cadors, mais le Bayern est résolu à poursuivre l’aventure avec son numéro 2.

🚨 Bayern director Max Eberl: “I'm not surprised that many clubs are interested in Dayot Upamecano… and we are also interested in extending his contract”.



“It takes time. We're trying to conduct the talks and convince him of the Bayern project”. pic.twitter.com/mrLYgtLx63 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2025

« Je ne suis pas étonné que de nombreux clubs soient intéressés par Dayot Upamecano. Mais nous sommes également désireux de lui faire signer une prolongation de contrat. Cela prend beaucoup de temps. Nous essayons de mener ces discussions à bien et de le convaincre du projet Bayern », a expliqué le dirigeant bavarois.

Désireux de franciser davantage le groupe de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain reste à l’affût et ne lésinera pas sur les moyens pour convaincre Dayot Upamecano en cas d’ouverture.