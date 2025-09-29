Mercato OL : Un joueur très prometteur signe à Lyon

L’OL a annoncé une nouvelle signature officielle ce lundi 29 septembre 2025. Un jeune joueur très prometteur a signé pour deux saisons supplémentaires.

Mercato : Mathys de Carvalho prolonge jusqu’en 2028

Satisfait de la progression de Mathys De Carvalho au sein de l’équipe Réserve, l’OL lui avait offert un premier contrat professionnel, le 11 juillet 2025. Il s’était engagé pour un an, soit jusqu’en juin 2026. Mais au bout de seulement deux mois et demi de contrat, le club rhodanien a décidé de renforcer son bail jusqu’en jui 2028.

Lisez aussi : Mercato OL : Lyon s’active pour un prodige belge

À voir

Mercato : Upamecano, le Bayern confirme l’intérêt du PSG !

« Quelques semaines après la signature de son premier contrat professionnel, l’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de Mathys De Carvalho pour deux saisons supplémentaires, prouvant ainsi la volonté du club d’accompagner ses jeunes joueurs jusqu’au plus haut niveau », a informé Lyon dans son communiqué officiel.

Mathys de Carvalho prolonge jusqu'en 2028 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) September 29, 2025

Le milieu défensif de 20 ans a fait sa première apparition en Ligue 1, il y a une dizaine de jours. Il avait joué 9 minutes contre Angers SCO. Paulo Fonseca l’a titularisé ensuite, pour la première fois, contre le FC Utrecht en Ligue Europa, jeudi dernier.

Lisez aussi : Mercato OL : 42M€ sur la table, surprise totale à Lyon

Positionné en sentinelle devant la défense, Mathys de Carvalho avait disputé l’intégralité du match remporté aux Pays-Bas (1-0). Dimanche, le joueur formé à l’OL a pris part aux dernières minutes du choc contre le LOSC en championnat, au stade Pierre Mauroy.

À voir

Mercato OM : Arrivée imminente d’un grand nom à Marseille