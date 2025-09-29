PSG : Vitinha présent contre le Barça ? La réponse tombe !

Sorti dès la 36e minute de jeu, samedi soir, face à l’AJ Auxerre, le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a ressenti une gêne musculaire. À deux jours du choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, une tendance se précise pour le joueur de 25 ans.

PSG : Luis Enrique n’a pas voulu prendre de risque avec Vitinha

Depuis quelques semaines et la dernière trêve internationale, le Paris Saint-Germain est frappé par une avalanche de blessures, sans jamais parvenir а vider son infirmerie. Déjà privé de son capitaine Marquinhos, des attaquants Ousmane Dembélé et Désiré Doué, ainsi que du milieu de terrain Joao Neves, le PSG retient son souffle depuis la victoire face à l’AJ Auxerre, samedi, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1.

En effet, Luis Enrique а perdu Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia sur blessure au cours de ce match. Le meneur de jeu portugais et l’attaquant géorgien ont abandonné leurs partenaires au Parc des Princes. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe révèle que l’ancien joueur du FC Porto a ressenti une gêne musculaire dès le début du match et craignait d’aggraver son cas.

Luis Enrique et le staff, qui ne souhaitait pas prendre le moindre risque, ont pris la décision de sortir le compatriote de Cristiano Romandlo. « Pour Vitinha, on a fait le changement parce qu’il a noté quelques problèmes. Je ne sais pas si c’est une blessure ou pas, mais nous ne voulons prendre de risques avec personne », a d’ailleurs reconnu le coach parisien après le match.

Alors que des examens médicaux sont attendus ce lundi, les derniers échos sont plutôt rassurants concernant Vitinha. En effet, à en croire le quotidien Le Parisien, « les nouvelles ne sont pas franchement alarmantes » pour le numéro 17 des Rouge et Bleu.

Mieux, Luis Enrique pense même pouvoir compter sur lui le mercredi à Barcelone, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une très bonne nouvelle pour le Paris SG. Ménagé contre l’AJ Auxerre, Fabian Ruiz pourrait faire aussi son retour mercredi en compagnie de Joao Neves, qui a lui manqué les deux derniers matchs.

Selon le média régional, le Paris SG espère de bonnes nouvelles concernant les deux joueurs en ce début de semaine et va les tester avant le déplacement en Catalogne. Les deux prochaines séances d’entraînement serviront à prendre une décision quant à leur présence en Catalogne. Mais à priori, Fabian Ruiz et Joao Neves devraient répondre à l’appel pour le choc à Barcelone. Reste une incertitude, Khvicha Kvaratskhelia qui tente de revenir à temps.