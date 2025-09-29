Mercato OM : Un espoir attire déjà l’attention de gros clubs

L’OM se prépare pour la Ligue des champions, mais aussi pour l’avenir. La progression de l’un de ses jeunes talents, Tadjidine Mmadi, attise la convoitise de grands clubs européens.

Mercato OM : Tadjidine Mmadi dans le collimateur de cadors européens

L’Olympique de Marseille se prépare pour un grand rendez-vous ce mardi soir. Les Olympiens comptent prendre leurs premiers points en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam. Ce choc européen n’empêche pas les dirigeants phocéens de travailler sur le marché des transferts. Ils seraient même proches de signer un grand nom : Corinne Diacre est attendue à la tête de l’équipe féminine.

Parallèlement à ces négociations, une pépite de l’OM anime aussi sa rubrique mercato. Il est question de Tadjidine Mmadi. Le milieu de terrain de 18 ans est un pur produit marseillais. Il a débuté au FCLM avant de rejoindre le centre de formation de Marseille, où son talent s’est rapidement imposé. Le jeune joueur polyvalent a notamment remporté la Coupe Gambardella avec les U17 la saison dernière.

Des offres se préparent pour son transfert

Cette performance a été récompensée par la signature de son premier contrat professionnel avec l’OM. Et ses performances continuent d’impressionner. Il a récemment signé un doublé lors de la défaite face au Real Madrid en Youth League (3-2). Cette progression fulgurante ne passe pas inaperçue. Selon Foot Mercato, plusieurs grosses européennes le suivent déjà de très près.

Même si leur identité n’a pas encore filtré, cela laisse présager de possibles offres de transfert pour Tadjidine Mmadi dans les mois à venir. En attendant, le jeune milieu continue de monter en puissance. Il fait partie des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France au Chili. Tandis que les minots Robinio Vaz et Darryl Bakola ont été retenus par la direction.