OL : La clé du début de saison impressionnant de Lyon

Co-leader de Ligue 1, l’OL fait un début de saison impressionnant. L’équipe de Paulo Fonseca compte déjà 5 clean sheet en 6 journées de championnat. Quelle est la clé de cette réussite ?

L’OL a enchaîné sa série positive avec une troisième victoire consécutive. L’équipe de Lyon s’est imposée à Lille, dimanche, lors de la 6e journée de Ligue 1. Exclu à Rennes et absent contre Angers, Tyler Morton s’est fait pardonner en inscrivant l’unique but de la victoire, à la 13e minute de jeu.

Grâce à ce cinquième succès en championnat, ce début de saison, l’équipe de Paulo Fonseca est deuxième au classement, mais avec le même nom nombre de points (15) que le PSG, le leader.

« On va parler encore aujourd’hui de ce nouveau clean sheet, même si l’on a concédé des occasions, et ça fait plaisir », s’est réjoui Jorge Maciel, l’entraîneur intérimaire.

Il faut souligner que les cinq victoires de l’Olympique Lyonnais sont toutes des clean sheet. De ce fait, Lyon possède la meilleure attaque de la Ligue 1 avec seulement 3 buts concédés, lors de son unique défaite contre le Stade Rennais à Rennes (3-1).

Lyon : Un état d’esprit qui fait la différence

Le club rhodanien se porte mieux avec le retour de Paulo Fonseca dans le vestiaire. Suspendu de banc de touche pour 9 mois, soit jusqu’au 30 novembre inclus, il a accès au vestiaire de son équipe depuis le 15 septembre. Selon Corentin Tolisso, l’état d’esprit de l’équipe est l’une des forces de Lyon. « Quand tu as moins de talent offensif, il faut pouvoir se dépasser comme on le fait lors de nos matchs », s soigéné le capitaine.

Il faut rappeler que l’OL a également réussi son entrée en Ligue Europa, avec une victoire contre Utrecht (1-0) aux Pays-Bas, jeudi dernier. Les Gones rejouent en coupe d’Europe, le jeudi 2 octobre, contre le RB Salzbourg au Groupama Stadium. La victoire arrachée à Lille a donc été un test grandeur nature pour les Lyonnais, avant la deuxième journée de la Ligue Europa, car le LOSC est également engagé en C3.