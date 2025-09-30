OM: Le plan de l’Ajax pour déjouer l’ambiance du Vélodrome

Ce mardi soir, l’Ajax Amsterdam sera à l’Orange Vélodrome pour défier l’OM dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Découvrez le groupe retenu par John Heitinga, l’entraîneur du club néerlandais, pour ce match tant attendu.

L’Ajax Amsterdam diminué en attaque face à l’OM

Adversaire de l’OM en Ligue des Champions ce mardi à 21 heures, l’Ajax Amsterdam ne pourra pas se présenter à l’Orange Vélodrome avec toutes ses armes offensives. John Heitinga, le coach de la formation hollandaise, doit notamment composer sans l’attaquant Wout Weghorst (6 matchs et 3 buts en championnat cette saison).

Entré en fin de match contre NAC Breda (2-1) samedi en championnat, l’international néerlandais de 33 ans souffre de douleurs au dos et n’a pas fait le déplacement à Marseille. Un coup dur pour l’actuel troisième d’Eredivisie déjà privé de l’ancien avant-centre de l’OGC Nice, Kasper Dolberg.

Pour autant, John Heitinga a retenu un groupe de vingt-deux joueurs, dont Steven Berghuis. Présent en conférence de presse ce lundi, le milieu offensif de 33 ans a annoncé la couleur pour leurs retrouvailles avec leur ancien coéquipier Geronimo Rulli, actuel gardien de but de l’OM.

« J’ai parlé à Rulli, il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir. On sait à quoi s’en tenir (sourire). On peut essayer de déjouer cette ambiance en prenant la possession du ballon, mais ce stade reste un obstacle à franchir. Quand j’ai vu qu’on avait tiré l’OM, j’étais très enthousiaste à l’idée de venir ici », a déclaré Steven Berghuis.

Le groupe de l’Ajax Amsterdam

Gardiens : Jaros, Pasveer, Reverson

Défenseurs : Rosa, Gaaei, Itakura, Wijndal, Baas, Sutalo

Milieux : Regeer, K. Taylor, Gloukh, Klaassen, Mokio, Fitz-Jim

Attaquants : Moro, Godts, Edvardsen, Konadu, Berghuis, Bounida, Alders.