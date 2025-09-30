FC Barcelone : Pedri lance un avertissement au Paris SG !

A la veille du choc entre le FC Barcelone et le PSG, Pedri a lancé un cinglant avertissement aux hommes de Luis Enrique. Le club culé veut prendre sa revanche.

Pedri au PSG : « Nous voulons prendre notre revanche »

Dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va défier le FC Barcelone ce mercredi à 21 heures du côté de l’Estadi Olimpic Lluis Companys. Battu en quart de finale de cette même compétition au printemps 2024 par les hommes de Luis Enrique, le club espagnol veut laver l’affront demain soir.

Présent en conférence de presse ce mardi, Pedri s’est rappelé cette humiliation à domicile et promet une revanche face au PSG. « Nous, supporters du Barça, étions à deux doigts de nous qualifier. C’était un match difficile, et nous voulons prendre notre revanche. On veut toujours voir ce qu’on a laissé derrière soi l’année suivante », a déclaré le milieu de terrain barcelonais, excité à l’idée d’affronter une équipe aussi joueuse que le PSG.

« C’est l’un des meilleurs matchs du monde, et on a envie d’y participer. C’est un match, où les deux équipes voudront avoir la possession du ballon. Nous sommes une équipe courageuse et je pense que nous y parviendrons. Je préfère jouer contre une équipe comme le PSG parce qu’eux aussi veulent prendre l’initiative », a ajouté Pedri, qui trouve que le collectif de Hansi Flick est meilleur que celui de Luis Enrique.

« Je pense que c’est l’un des meilleurs matches qui puissent se jouer en club. Paris est l’une des meilleures équipes du monde, et je pense que nous sommes les meilleurs. Ce sera un grand match », explique l’international espagnol de 22 ans. La dernière venue du PSG au stade Montjuïc a laissé un souvenir douloureux aux Blaugranas.

Après l’avoir emporté à l’aller au Parc des Princes (3-2), les Catalans se sont fait renverser par les Parisiens devant leur public au retour, après avoir ouvert le score (1-4). Un match plombé par l’exclusion précoce de Ronald Araujo, coupable d’une faute sur Bradley Barcola en position de dernier défenseur.