L’Ajax dans le viseur, un cadre de l’OM vide son sac !

Le match contre l’Ajax sera chargé d’émotion pour le gardien de but de l’OM. Géronimo Rulli va retrouver son ancien club. Il s’est d’ailleurs confié sur son passage compliqué à Amsterdam.
Mercato OM : Géronimo Rulli fait des aveux sur l’Ajax
L’Olympique de Marseille est sous pression en Ligue des champions ! Battus par le Real Madrid, les hommes de Roberto De Zerbi doivent vite se rattraper. Ils font face à l’Ajax Amsterdam ce mardi soir dans un Vélodrome incandescent.
Ce choc européen aura une saveur particulière pour le gardien de but Géronimo Rulli. Ce dernier va retrouver l’Ajax où il a évolué de janvier 2023 à août 2024. Il a vécu une période complique à Amsterdam. Le portier de l’OM a même tenu à expliquer les raisons de cette expérience mitigée. Il reconnaît que son arrivée n’a pas eu lieu au moment idéal pour le club.
« Parfois, on ne signe pas dans la meilleure période du club, au bon endroit, au bon moment », a-t-il confié dans des propos relayés par La Provence. Géronimo Rulli a jouté que plusieurs facteurs ont compliqué son passage à l’Ajax. « Ma blessure a compliqué les choses, il y a aussi eu ce nouvel entraîneur, tandis que les gens qui m’avaient recruté avaient été virés » a-t-il expliqué.
Il ne garde aucune rancœur contre son ancien club
Pour ce choc OM-Ajax Rulli a rassuré sur son état d’esprit. Il n’en veut pas à son ancien club. « Je n’ai aucune rancune, aucune envie de vengeance », a-t-il affirmé. L’international argentin estime même que l’Ajax reste un « club incroyable » où il a été « très bien traité ».
Il se réjouit de revoir ses anciens coéquipiers à Marseille. Toutefois, le gardien est clair sur l’enjeu de ce match : il ne fera « pas de cadeau » ce soir. Cette mise au point ravit les supporters de l’Olympique de Marseille.