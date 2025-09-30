Mercato : Le PSG change d’avis pour la doublure de Hakimi !

Lundi, la presse locale a évoqué un intérêt du PSG pour Martim Fernandes, latéral droit de 19 ans du FC Porto, afin de faire souffler Achraf Hakimi de temps en temps. Mais aux dernières nouvelles, le nouveau latéral droit tant attendu pourrait finalement débarquer en provenance de la Serie A.

Mercato : Martim Fernandes trop cher pour le PSG

Après avoir refusé de recruter à ce poste lors du dernier mercato estival, Luis Enrique pourrait finalement le laisser convaincre par Luis Campos pour attirer un nouveau latéral droit l’hiver prochain. Et selon les informations de PSG Inside Actus, le conseiller sportif du PSG serait intéressé par Martim Fernandes, lié au FC Porto jusqu’en juin 2030.

« Martim Fernandes (FC Porto) intéresse le PSG pour renforcer le poste de latéral droit et suppléer Achraf Hakimi. Paris, conscient de la nécessité de recruter cet hiver, veut cibler un joueur par ligne », rapporte le compte spécialisé. Âgé de 19 ans, le jeune défenseur appartient au FC Porto, où il dispose d’un long contrat.

Promis à un brillant avenir, le natif de Valongo impressionne avec de belles statistiques, notamment la précision de passe (96,7%), les dribbles réussis (50%), les duels remportés (50%) et les duels aériens remportés (100%) pour la saison 2023-2024. Selon le média sportif, le PSG surveille avec attention la situation du jeune homme et pourrait passer à l’offensive pour le recruter dès le prochain mercato hivernal.

Ce transfert s’inscrit dans la stratégie du Paris SG, qui vise à renforcer un effectif affaibli par les blessures, avec pour objectif de recruter un joueur par poste pour accroître la profondeur de l’effectif. Mais Luis Campos est bien conscient qu’il n’est jamais aisé de discuter avec des clubs portugais. Surtout le FC Porto qui vend toujours cher ses jeunes pépites, tandis que le PSG préfère rester prudent financièrement pour éviter de surpayer un renfort. Les dirigeants pensent déjà à d’autres options.

Arnau Martinez dans les plans du Paris SG

En effet, d’après le média Ensemble PSG et son journaliste Robin Bairner, le Paris Saint-Germain suit de près Arnau Martinez, défenseur de Gérone. « Le joueur de 22 ans a déjà été capitaine de son équipe à plusieurs reprises, dont la mauvaise forme actuelle pourrait être utilisée pour l’attirer ailleurs. C’est une option pour le PSG », a déclaré le journaliste.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le latéral espagnol est estimé à 10 millions d’euros, une somme abordable pour les finances du Paris Saint-Germain. Toujours selon la même source, Luis Enrique apprécie depuis longtemps les joueurs de la péninsule ibérique et aurait donc validé la piste menant à Arnau Martinez, qui présente un profil polyvalent, capable d’évoluer en défense, mais aussi au milieu de terrain, un rôle qu’il a occupé lors de ses débuts. Reste maintenant à voir si le club italien sera vendeur en janvier prochain.