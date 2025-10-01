ASSE – EAG : Lamba révèle l’erreur de Saint-Etienne

Chico Lamba a dévoilé les reproches de l’entraîneur de l’ASSE à son équipe sur la défaite contre l’EA Guingamp, lors de la 8e journée de Ligue 2.

L’ASSE chute devant Guingamp et au classement

L’ASSE a concédé sa première défaite de la saison face à l’EA Guingamp au stade Geoffroy-Guichard. L’équipe stéphanoise a été dominée devant ses milliers de supporters (plus de 30 000). Elle a été menée (1-3) avant de finalement s’incliner (2-3). Leaders avant cette journée, les Verts ont perdu la première place et sont désormais deuxième du classement, avec deux points de retard sur le nouveau leader, l’ES Troyes AC.

L’équipe stéphanoise est passée à côté du match contre l’En Avant, le troisième en l’espace d’une semaine. Elle avait pourtant remporté des deux précédentes, face à Reims (3-2) et Amiens (0-1). Dans leurs réactions d’après-match, plusieurs joueurs de l’AS Saint-Etienne, dont Lucas Stassin, ont écarté la thèse d’une potentielle fatigue.

Selon l’attaquant belge, ce n’est pas une excuse, car Guingamp également a enchaîné les matchs dans la même période. « Nous ne pouvons pas nous réfugier derrière la fatigue […]. La fatigue n’est pas une excuse », a-t-il rejeté.

Saint-Etienne a manqué d’humilité selon Lamba

Eirik Horneland estime pour sa part que son équipe a manqué d’humilité, d’après les confidences de Chico Lamba au journal Le Progrès. « Après le match, le coach nous a rappelé qu’il fallait qu’on soit humble », a-t-il confié. Le défenseur central a pointé ensuite une défaillance collective au-delà du plan tactique qui n’a pas été bien animé. « Quand on met toute notre énergie et qu’on est connectés, l’équipe joue mieux. Sur ce match, on n’avait pas tout ça », a-t-il commenté.

L’ASSE devrait tirer tous les enseignements de cette première défaite, afin de mieux aborder le match contre le Montpellier HSC, samedi prochain, au stade de la Mosson. Une rencontre qui s’annonce compliquée pour l’équipe d’Eirik Horneland, car elle sera privée du soutien de ses supporters. Le peuple vert est interdit en Hérault par le ministère de l’Intérieur.