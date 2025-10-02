Champions League : Riolo fait volte-face après Barça – PSG !

Avant le choc entre le Barça et le PSG, Daniel Riolo avait assuré que ce choc de la deuxième journée de Ligue des Champions ne représentait aucun intérêt à cause des nombreux absents. Après le match, l’éditorialiste a carrément changé d’avis.

Daniel Riolo n’y croyait pas avant Barça – PSG

Privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain ne partait pas avec les faveurs des pronostics contre le FC Barcelone, mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo, fan du Paris SG, a même indiqué que ce match n’avait aucun intérêt en raison des nombreux absents.

« Quand deux équipes se jouent à la deuxième journée de la phase d’une poule, que l’une des deux équipes joue avec la moitié de son équipe, qui n’est pas là, quelle valeur tu vas donner à ce match ? », a déclaré Daniel Riolo. Face aux absences, le journaliste a clairement esquissé la rencontre : « si le Paris Saint-Germain perd, qu’est-ce que tu voudras dire ? Ils ne sont pas au complet. Moi, je n’attends quasiment rien de ce match. »

Daniel Riolo : « Le Barça s’est fait déglinguer »

Le PSG s’est offert le choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions face au Barça en s’imposant pour la deuxième fois de suite au stade olympique Lluís Companys (2-1) ce mercredi soir. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a loué les qualités du rouleau compresseur des hommes de Luis Enrique, qui ont rendu le Champion d’Espagne « décevant. »

Pourtant menés après l’ouverture du score de Ferran Torres (19e), Bradley Barcola et ses coéquipiers ont su renverser la situation pour s’imposer grâce à des réalisations du Titi Senny Mayulu (38e) et Gonçalo Ramos (90e).

« Leur style de jeu s’impose absolument partout aujourd’hui. Je ne crois pas que le Barça était décevant ce soir (mercredi) parce que le Barça s’est fait déglinguer. Le Barça a subi un pressing qui est monté en intensité tout au long de la rencontre pour arriver à une deuxième mi-temps, où ils ont été inexistants. Ils se sont fait manger », s’est exclamé Daniel Riolo sur RMC.