Après Barça – PSG, Gonçalo Ramos se moque de Pedri et Yamal

Visiblement, les joueurs du PSG n’ont pas trop apprécié la story de Lamine Yamal et la sortie de Pedri quelques heures avant le choc contre le Barça. Après le match et la victoire des Parisiens, Gonçalo Ramos a pris le soin d’envoyer un message clair aux joueurs barcelonais.

Barça – PSG : Yamal et Pedri s’estimaient meilleurs avant le match

De retour à la compétition après plusieurs semaines à l’infirmerie, Lamine Yamal avait publié un message suffisant et un peu chambreur sur Instagram, quelques heures avant le choc de la deuxième journée de la phase de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Vêtu du maillot, assis en toute sérénité sur une rambarde, l’ailier de 18 ans a illustré sa photo de cette légende : « Pression ? Je suis de retour et la mission est aussi de retour. »

De son côté, Pedri avait loué les qualités supérieures de l’effectif du Barça, déclarant notamment : « le PSG est une équipe qui a déjà montré la saison dernière ce qu’elle était, l’une des meilleures équipes du monde, mais je considère que nous sommes les meilleurs », tout en affichant l’envie revanche des Blaugranas, plus d’un an après la dernière victoire du Paris SG à Barcelone (1-4), en avril 2024.

« Nous tous, supporters du Barça, regrettons d’avoir été à deux doigts de la qualification. Le football a toujours des revanches, tout le monde veut jouer ces matchs. Les deux équipes sont favorites et nous voulons remporter la Champions League. Nous avons l’effectif pour y parvenir et ce sera l’un des meilleurs matchs du moment », avait expliqué le milieu de terrain espagnol. Rien de vraiment méchant, sauf que les hommes de Luis Enrique avaient eu le temps de garder ces messages en tête.

Gonçalo Ramos : « Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain »

Malgré une infirmerie toujours plus pleine et de jeunes envoyés au charbon, le Paris Saint-Germain a su l’emporter sur la pelouse du FC Barcelone. Après la rencontre et le succès des Rouge et Bleu (2-1), les joueurs parisiens n’ont pas caché leur fierté. Interrogé sur les sorties médiatiques de Lamine Yamal et Pedri à l’issue du match, Gonçalo Ramos, auteur du but de la victoire pour le Champion d’Europe en titre, a affiché un petit sourire ironique en coin.

« On est les champions d’Europe, je ne peux pas dire plus que ça. Si tu es le meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas parler », a lancé l’attaquant portugais en zone mixte. Même son de cloche chez son compatriote et coéquipier Vitinha.

« Ça arrive parfois », a répondu le métronome du PSG. « Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut se passer. Nous, on n’en a rien à foutre. On s’en fout, on veut juste jouer le match, on a gagné et on est content pour ça », a ajouté le milieu de terrain de 25 ans.