Coup dur à l’OM : Facundo Medina sort enfin du silence !

La victoire de l’OM contre l’Ajax a eu un coût douloureux. Facundo Medina s’est blessé à la cheville et manquera huit semaines de compétition. Le défenseur argentin s’est lui-même exprimé sur ce coup dur.

OM : Facundo Medina envoie un message aux supporters

Le choc OM-Ajax en Ligue des champions s’est soldé par une victoire écrasante des Olympiens (4-0). Mais le club phocéen a perdu son défenseur polyvalent Facundo Medina durant le match. L’international argentin a d’ailleurs tenu à rassurer et remercier les supporters phocéens après ce coup dur.

« Grand merci à tous pour vos messages de soutien. Vous pouvez compter sur moi pour revenir encore plus fort. Plus que jamais, force à mes frères et ALLEZ L’OM », a-t-il posté sur son compte Instragram. Ce message démontre l’état d’esprit combatif de l’ancien Lensois. Celui-ci s’est blessé après une trentaine de minutes de jeu face à l’Ajax Amsterdam.

Il a passé des examens médicaux, et le verdict est tombé rapidement. Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite. Cela l’éloignera des terrains pendant deux mois. Une absence significative pour l’effectif de Roberto De Zerbi, tant l’Argentin reste un pilier du groupe.

Une deuxième blessure à la cheville

Arrivé lors du mercato estival, Facundo Medina subit son deuxième pépin physique en quelques moins de trois mois. Sa première blessure à l’autre cheville était survenue en août dernier. Sa longue indisponibilité contraint l’entraîneur de l’OM à revoir ses plans défensifs. De Zerbi avait pourtant aligné Medina en charnière centrale aux côtés de Nayef Aguerd récemment.

La soirée face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions a été un franc succès sportif. Elle laisse cependant un goût amer avec l’absence de Facundo Medina jusqu’à la fin de l’année. Son retour sur les terrains ne se fera pas avant fin novembre ou début décembre. Le message de Medina est en tout cas rempli de détermination et est un signal positif pour le vestiaire de l’Olympique de Marseille.