OM : Après la LDC, Labrune surgit avec un message fort !

Le mépris entourant le football français se dissipe. L’OM, le PSG et l’AS Monaco ont signé de belles performances en Ligue des champions cette semaine. Au point où Vincent Labrune est sorti du silence pour féliciter ces clubs.

LDC : Vincent Labrune célèbre les exploits de l’OM, PSG et Monaco

Le football français a vécu une semaine mémorable. L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération mardi soir en corrigeant l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des Champions. Le lendemain, le rival parisien a aussi réalisé un grand coup. Malgré ses nombreux blessés, le PSG est allé renverser le FC Barcelone (2-1) au stade Montjuic. Tandis que l’AS Monaco a tenu en échec Manchester City (2-2).

Les performances des trois représentants français engagés en C1 ont fait réagir Vincent Labrune. Le président de la LFP est habituellement très discret. Mais il a brisé le silence pour féliciter l’OM, le PSG et l’ASM via une déclaration transmise à RMC Sport. « Bravo à nos clubs qui ont porté avec brio nos couleurs », a-t-il écrit.

Vicent Labrune considère cette série positive comme la confirmation de « la montée en puissance collective » du football français. Il y voit un cinglant démenti lancé à la face des sceptiques. « On nous annonçait la faillite. La réalité, c’est un football français qui gagne et qui avance », a-t-il ajouté. Le patron de la LFP est convaincu que « c’est toute la Ligue 1 qui gagne en crédibilité ».

En route pour une quatrième place à l’indice UEFA

Vicent Labrune se fixe en tout cas un nouvel objectif : « conquérir la quatrième place à l’indice UEFA ». Cette position permettrait à la France d’envoyer directement quatre clubs en Ligue des champions. Pour l’atteindre, les sept clubs français engagés en Coupes d’Europe doivent continuer à performer. En espérant que les clubs allemands essuient des revers.

Car l’Allemagne conserve jusqu’ici une avance confortable sur la France à l’indice UEFA. Mais Vincent Labrune reste optimiste. Il croit en la montée en puissance du football français pour combler cet écart.