Barça : Hansi Flick se couche littéralement devant le PSG !

Après la défaite de son équipe face au PSG, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, a estimé que les hommes de Luis Enrique avaient été meilleurs dans plusieurs domaines. Le technicien allemand s’est confié en conférence de presse après le match de Ligue des Champions.

Le PSG marche sur le Barça au Montjuïc

Pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a subi une véritable humiliation face à l’équipe B du Paris Saint-Germain, mercredi soir, en s’inclinant (1-2) à domicile.

Dès le coup de sifflet final, la stupeur était palpable au Montjuïc, puisque le PSG s’est présenté sans Ousmane Dembélé, Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Joao Neves. Tout logiquement, la presse espagnole n’a pas été tendre avec les Blaugranas.

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Victor Patsi, animateur emblématique de TV3, résumait ainsi la rencontre : « et encore, cela aurait pu être plus lourd. On ne perd que 2-1 et on devrait presque dire merci. C’est l’une des équipes qui a le plus dominé le Barça depuis au moins dix ans. Incroyable. »

De leur côté, les supporters barcelonais, eux, étaient carrément réduits au silence dès la deuxième mi-temps, témoignant de l’impression laissée par la maîtrise des hommes de Luis Enrique sur la pelouse du Stade olympique Lluís Companys. Impuissant, Hansi Flick a reconnu la supériorité des visiteurs.

Hansi Flick : « Le PSG est une grande équipe »

Battu par le Paris SG dans les derniers instants du match, Hansi Flick s’est montré très admiratif de l’équipe de Luis Enrique. Les joueurs barcelonais, épuisés et dépassés, ont subi la supériorité physique et technique du PSG. Une force reconnue par le coach du club culé, qui n’a pas caché son impuissance.

« On a bien mieux joué en première mi-temps qu’en seconde. On a encaissé des buts à cause de la fatigue. Le PSG est une grande équipe », a commenté l’ancien entraîneur du Bayern Munich en conférence de presse.

Impressionné par la copie rendue par le Champion d’Europe en titre, l’entraîneur barcelonais a ajouté : « ils ont des joueurs très jeunes, et ils étaient à un excellent niveau. On n’a pas joué à notre meilleur niveau, et c’est difficile contre des équipes comme celle-là. Ils méritaient la victoire, et on doit les féliciter. »